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DİSK üyeleri, patlama alanına karanfil bıraktı

DİSK üyelerinden oluşan bir grup, 10 Aralık gecesi Beşiktaş’ta düzenlenen hain terör saldırısının gerçekleştiği noktaya gelerek karanfil bıraktı.

DİSK üyeleri, patlama alanına karanfil bıraktı

13 Aralık 2016 14:51

10 Aralık gecesi Beşiktaş’ta hain terör saldırısının yaşandığı noktaya gelen DİSK üyelerinden oluşan bir grup, patlamanın olduğu alana karanfil bıraktı. Hain saldırıyı kınayan DİSK üyeleri, patlamada şehit olan vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Türkiye’nin bu tabloyu hak etmediğine vurgu yapan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, saldırıyı şiddetle kınayarak, terörü lanetledi.

“Bu ülke bu tabloyu hak etmiyor”
Patlamanın yaşandığı alana karanfil bıraktıktan sonra konuşan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, “3 gün önce burada acılı ve kara bir gün yaşadık. Burada yaşanan patlamada 44 insanımızı kaybettik, yüzlerce insanımız yaralı. Öncelikle bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu ülke bu tabloyu hak etmiyor. Bu ülkenin insanları, işçileri, emekçileri, kadınları, gençleri, bu ülkenin halkı bu tabloyu hak etmiyor” dedi.

Emrah Kuş - Hasibe Karadağ - Hüseyin Coşkun

Etiketler: disk üyeleri, karanfil, patlama alanı


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