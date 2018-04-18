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Disleksili çocuklar VR ile sanal gezintiye çıktı, graffiti ile Beşiktaş duvarlarını renklendirdi

‘Disleksiye farkındalık’ etkinliğinde bir araya gelen disleksili çocuklar, VR (Sanal Gerçeklik) ile ormanda gezintiye çıktı. Minikler, sanal gezintinin ardından Beşiktaş’taki duvarları graffiti ile renklendirdi.

Disleksili çocuklar VR ile sanal gezintiye çıktı, graffiti ile Beşiktaş duvarlarını renklendirdi
Disleksili çocuklar VR ile sanal gezintiye çıktı, graffiti ile Beşiktaş duvarlarını renklendirdi - Foto Galeri

18 Nisan 2018 10:16
Disleksili çocuklar VR ile sanal gezintiye çıktı, graffiti ile Beşiktaş duvarlarını renklendirdi - Tıkla İzle

BAU Graffiti, Su altı ve Engelsiz Yaşam Kulübü’nün ortaklığında bu yıl 2.’si düzenlenen ‘Disleksi’ye farkındalık’ etkinliği, yaşları 9 ile 12 arasında değişen 22 özel çocuğu bir araya getirdi. Geçen yıl ilki düzenlenen etkinlik, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Kulüp üyeleriyle BAU Galata Kampüsü’nde bulunan VR Laboratuvarında buluşan minikler, burada VR gözlükleriyle yeşillikler arasında ormanı keşfe çıktı. Sanal gezintinin ardından Beşiktaş’ta kendileri için ayrılan duvara graffiti yapan minikler, rengarenk bir gün geçirdi.

“Disleksi Avantajımız”

Disleksili çocukların topluma kazandırılması için bu tarz programların gerekli olduğunu ifade eden etkinlik sorumlusu Günışık Kumru, “Bu sene yaptığımız ikinci etkinliğimiz. Çocuklar bu etkinlik ile çok keyifli bir gün geçirdi. Daha önce yapmış olduğumuz ilk etkinliğimizde almış olduğumuz olumlu dönüşler neticesinde etkinliği ikinci kez gerçekleştirdik. İlk etkinliğimizde onlara su altı dünyasını tanıtmıştık. Bu etkinlikte ise videomuz farklı olsun istedik. Bunun yanı sıra ilk etkinliğimizde bir resim çalışması yapmıştık. Çünkü disleksili çocuklarımızın hayal dünyaları bizden çok farklı ve çok geniş. Biz bunu ön plana çıkararak ‘Disleksi Avantajımız’ başlığı altında bu projeyi yaptık. Yaptığımız bu ikinci projede yine bir sanat etkinliği yaptık. Bu sefer daha fazla sesimizi duyurmak adına Beşiktaş Belediyesi’nin de desteği ile bir duvar ayarladık. Duvarın bir bölümüne bizler bir graffiti çalışması yaptık. Bir kısmını da onlara ayırdık. Böylelikle onlar da sanatlarını icra edebilecekler. Bütün Türkiye’ye disleksi’nin ne olduğunu duyurmak adına böyle bir görsel oluşturmak istedik” dedi.

Özel çocukların kendi sorumluluklarını almalarını ve kendilerini özgür hissetmelerini de istediklerini ifade eden Kumru, “Çocukların yanlarında özellikle velilerinin olmamasını istedik. Onların bu yaşta kendi sorumluluklarını almalarını ve kendilerini özgür hissetmelerini istedik. Çünkü yaşadıkları öğrenme güçlüğünden dolayı zaten kendilerini eksiklik hissediyorlar. Biz onlarda ‘Biz bir şeyler başarabiliyoruz’ , ‘Birileri bize destek oluyor’, ‘Yalnız değilsiniz’ bunu göstermek istiyoruz. Kendilerinin de bir şeyleri başarabildiklerini onlara göstermek istiyoruz. Aynı zamanda VR tercih etmemizin sebebi ise artık teknoloji çağındayız. Çocuklarımız teknoloji ile tanışsınlar ve onlara farklı bir dünyanın kapılarını açalım istedik. Hedefimiz bu yönde” şeklinde konuştu.

Etiketler: Bahçeşehir Üniversitesi, disleksi

 

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