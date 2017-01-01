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Diva yeni yıla Afyonkarahisar’da girdi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Hüdai Kaplıcalarındaki termal bir otelde yılbaşı galası için Bülent Ersoy sahne aldı.

Diva yeni yıla Afyonkarahisarda girdi

01 Ocak 2017 15:27

Yaklaşık bin kişinin doldurduğu salona saat 23.30 sıralarında gelen diva, birbirinden güzel şarkılar söyledi. 2017’ye girerken Bülent Ersoy, "Yeni yılın barış ve kardeşlik getirmesini, sağlık sıhhat getirmesini hepimiz için hepiniz için mutluluk huzur getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Dua ediyorum, duamı Cenap Allah kabul ve makbul eylesin’’ dedi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Bülent Ersoy, hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

(Ali Bayar / İHA)

Etiketler: Bülent Ersoy


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