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Divan Kurulu Başkanlığından duyuru

13-20 Ocak tarihlerinde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde, Galatasaray Divan Kurulu, başkan adayları için duyuru yaptı.

Divan Kurulu Başkanlığından duyuru

26 Aralık 2017 14:09

Galatasaray Yönetiminin aldığı olağanüstü seçimli genel kurul kararının ardından Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı, seçime katılacak olan adaylar için kulübün resmi internet sitesinden duyuru yaptı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi: "13-20 Ocak 2018 tarihinde yapılması öngörülen Olağanüstü Seçim Genel kuruluna katılacak adayların, Kulüp Tüzüğünün 61.maddesinde zikredilen tüm belgeleri 29 Aralık 2017 Cuma günü saat: 18:00’ e kadar imza karşılığında Divan Kurulu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

İlgili Tüzük maddesi uyarınca, Tüzüğün 61. Maddesinde şekil ve içeriği belirtilmiş olan listelerini Divan Kurulu Başkanlığına vermemiş olanlar aday olamazlar. Konu önemine binaen tüm kamuoyunun bilgisine sunulur."

 

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