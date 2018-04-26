Diğer
Kategoriler

Divan Kurulu Üyeleri, Demirören'in kulüpten ihracını istedi

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak TFF'nin devam kararı vermesinin ardından siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu ile olağanüstü istişare toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in Beşiktaş Kulübü'nden ihraç edilmesinin istendiği öğrenildi.

Divan Kurulu Üyeleri, Demirörenin kulüpten ihracını istedi

26 Nisan 2018 19:43

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında yaşanan olayların ardından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada tatil edilmiş ve ardından her iki kulüp yöneticileri de hükmen galip olmaları gerektiğini ifade etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu maçla ilgili olarak dün yaptığı olağanüstü toplantıda karşılaşmanın 57. dakikasından itibaren seyircisiz şekilde oynanmasına karar verdi. Bu kararın ardından gözler Beşiktaş Kulübü'ne çevrildi. Bugün yapılan Olağanüstü Divan Kurulu İstişare Toplantısı'nda, üyelerin TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Hüsnü Güreli, Cengiz Zülfikaroğlu, Alaattin Aytaç, Mete Düren ve Erhan Kamışlı'nın ihracını istediği öğrenildi.

Toplantıda ayrıca Galatasaray maçı öncesi Beşiktaş takımının son antrenmanını Vodafone Park'ta yapılması önerisi de sunuldu.

Divan Kurulu toplantısının ardından yönetim kurulu toplanırken, alınacak kararlar yazılı olarak açıklanacak.  

Bozhan Memiş
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç