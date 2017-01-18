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Diyabet gözleri bozuyor

Diyabetin göz sağlığını etkilediği bildirildi.

Diyabet gözleri bozuyor

18 Ocak 2017 09:09

Kataraktın diyabet hastalarında daha sık ve daha genç yaşlarda görüldüğünü belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Göz Sağlığı Uzmanı Op. Dr. Ceren Poroy, “Diyabet göz kaslarında felçlere sebebiyet vererek paralitik göz kayması (şaşılık) ve çift görmeye de sebep olabilmektedir. Diyabette en önemli göz tutulumu ise gözün sinir tabakasının (retina) ve bu tabakadaki kılcal damarların etkilenmesi ile oluşan diyabetik retina hastalığıdır. Diyabetik retina hastalığında görme merkezinde ödem (su toplanması), kanama odakları ve yeni damarlanmalar ile yavaş ve ilerleyici görme kayıpları olabilmektedir. Yeni oluşan hassas damarlardan göz boşluğuna kanama ise ani görme kayıpları meydana getirebilmektedir. Hastalığın ileri evrelerinde ise retina dekolmanı (sinir tabakasında ayrılma) ve glokom (göz tansiyonu) oluşabilmektedir. Hastalık ve komplikasyonları tedavi edilmezse körlükle sonuçlanabilmektedir” dedi.

Diyabetik retina hastalığının her diyabetli de ortaya çıkabildiğini ifade eden Ceren Poroy, “Hastalığın gelişimi için en önemli risk faktörü diyabetin süresidir. Hastalığın süresi arttıkça, hastalığın retina tabakasına verdiği hasar riski artmaktadır. Diyabetik retina hastalığı gelişme ihtimali 5-10 yıllık diyabetiklerde yüzde 20, 15 yıllık diyabetiklerde yüzde 80 civarındadır. Kan şekerinin iyi kontrol edilememesi de hastalığın gelişimine ve ilerlemesine yol açmaktadır. Özellikle glikolize hemoglobin (HbA1c) düzeyinin artması diyabetin göze hasar verme riskini artırmaktadır. Hipertansiyonun kontrol altına alınamaması, kan yağlarının (kolesterol, trigliserid) yüksekliği, sigara içimi, gebelik ve böbrek hastalığı da diyabetik retina hastalığını olumsuz yönde etkilemektedir” diye konuştu.

Tip 1 diyabetlilerde 10 yaşın üstündekilerde teşhis konulmasından itibaren ilk 5 yıl içerisinde ilk göz muayenesinin yapılması gerektiğini anlatan Poroy, “Tip 2 diyabet ise sinsi başlangıçlıdır. Tip 2 diyabetli hastalarda teşhis konduğunda ilk göz muayenesinin yapılması gerekmektedir. Diyabet hastaların görmelerinde azalma olmasını beklemeden göz doktoruna muayane olmaları gerekmektedir. Hastanın hiçbir şikayeti yoksa da yılda bir kez göz dibi muayenesi tekrarlanmalıdır. Diyabetik retinopati tespit edilenlerde ise takip aralığı daha sıktır” şeklinde konuştu. 

Abdullah Çibir
 

Etiketler: diyabet


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