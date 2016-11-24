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Diyabet Haftası’nda şeker taraması

"Daha sağlıklı daha mutlu Maltepe" sloganıyla yola çıkan Maltepe Belediyesi, Diyabet Haftası’nda vatandaşlara şeker ölçümü yapıp, diyabet hakkında bilgilendiriyor.

Diyabet Haftasında şeker taraması

24 Kasım 2016 11:32

Diyabet Haftası’nda, Maltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün Kadıköy Diyabetle Yaşam Derneği işbirliği ile sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Maltepe Belediyesi Ana Hizmet binasında vatandaşların şeker ölçümü yapıldı. 100’den fazla vatandaşa şeker ölçümü yapılırken, uzman kişiler tarafından diyabet hakkında bilgilendirme yapıldı.

"Türkiye’de diyabet hastası 7 milyonun üzerinde"
Pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan ve ömür boyu devam eden kronik hastalık diyabet ile ilgili farkındalık oluşturmak için insanlara ulaştıklarını belirten uzmanlar, Türkiye’de 7 milyondan fazla diyabet hastası olduğunu vurguladı.

Etiketler: diyabet hastası


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