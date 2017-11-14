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Diyabet hastalarına öneriler

Özel Adatıp Hastanesi Dahiliye Uzmanı Uz. Dr. Pervin Yıldız, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü vesilesiyle, diyabet hastaları için önem taşıyan konularda açıklamalar yaptı.

Diyabet hastalarına öneriler

14 Kasım 2017 17:56

14 Kasım Dünya Diyabet Günü vesilesiyle açıklamalarda bulunan ve sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşmasıyla diyabetin görülme sıklığının arttığını söyleyen Uz. Dr. Pervin Yıldız, “Yapılan bilimsel çalışmalara göre ve dünya sağlık örgütü verilerine göre dünyada 400 milyon kişi diyabet hastası ve her yıl 5 milyon kişi diyabet nedeniyle yaşamını yitiyor. Ülkemizde ise 7 milyonun üzerinde diyabet hastası olduğu tespit edilmiştir. Tip 2 diyabet vakalarının yüzde 70’ini sağlıklı kahvaltı, sebze, tam buğday ekmeği, balık, fındık tüketimi ve düzenli egzersiz içeren sağlıklı yaşam tarzı ile önlemek mümkündür. Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı bir yaşam için yetişkinlerin haftanın 5 günü en az 30 dakika orta şiddetli fiziksel aktivite yapmasını önermektedir. 5 - 17 yaş arası grup ise kardiyovasküler hastalık, diyabet ve obezitenin önlemesi için günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapmalıdır. Sağlıklık yaşamak için sağlıklı beslenin beyaz un, şeker ve tuzdan uzak durun, düzenli egzersiz yapın, ara öğünlerde süt, yoğurt, meyve tercih edin, uzun saatlerde aç kalmayın v ideal kilonuza ulaşın” dedi. 

Etiketler: diyabet

 

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