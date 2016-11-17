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Diyabet önlem alınmazsa diğer hastalıkları da tetikliyor

Foça Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Fuat Yalvaç, "Diyabet, iyi kontrol edilmediğinde özellikle kalp, böbrek ve göz için çok ciddi bir tehdit oluşturabilmektedir" dedi.

Diyabet önlem alınmazsa diğer hastalıkları da tetikliyor

17 Kasım 2016 13:18

Foça Devlet Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında bilgilendirme standı açtı. Stantta, sağlık çalışanları tarafından diyabet ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak broşürler dağıtıldı. Standı ziyaret eden vatandaşların ise görevliler aracılığıyla kan şekeri ölçüldü.

Foça Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Fuat Yalvaç, diyabetin son yılların en önemli hastalıklarından biri olduğuna vurgu yaptı. Yalvaç, "Diyabet, iyi kontrol edilmediğinde özellikle kalp, böbrek ve göz için çok ciddi bir tehdit oluşturabilmektedir. Kalp hastalığının görülme sıklığı 2-4 kat daha fazla iken, kronik böbrek hastalığına neden olan hastalıklar içinde ilk sırada diyabet gelmektedir" dedi.  

Servet Vural
 

Etiketler: diyabet


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