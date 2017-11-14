'Diyabet tedavisinde beslenme, tedavinin yüzde 50'sini oluşturur'

Diyabette kan şekeri kontrolünü sağlamak için sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması önemli. Yeterli ve dengeli beslenme diyabeti olan ve olmayan tüm bireyler için sağlıklı bir yaşamın temelini oluşturan en önemli adımlardan bir tanesi. Diyabet tedavisinde beslenme, tedavinin yüzde 50'sini oluşturduğunu belirten Medicana Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Maria Tanoğlu, diyabeti olan hastalara beslenme önerilerinde bulundu.

Diyabeti olan bireylerin sayısı tüm dünyada giderek arttığına dikkat çeken Dyt. Maria Tanoğlu, "Dünyada 2000 yılında 171 milyon olan diyabetli sayısının, 2025 yılından 380 milyon olması beklenirken, Türkiye'deki diyabetli sayısı ise 5 milyona yaklaşmaktadır'' dedi.

Diyabetin en sık görülen belirtileri

Dyt. Tanoğlu, diyabetin en sık görülen belirtileri ile ilgili, "Sık ve bol miktarda idrara çıkma, aşırı acıkma hissi, kilo kaybı, aşırı susamadır. Diğer belirtiler ise yorgunluk, sık ve olağan olmayan enfeksiyonlar, bulanık görme, deride kuruma ve kaşıntı gibi belirtilerdir" diye konuştu.

Diyabetli kişiler için beslenme önerileri

Diyabette beslenme planlaması 3 ana başlıktan oluştuğunu belirten, Dyt. Tanoğlu, "Sağlıklı besinler seçmek, yeterli ve dengeli miktarda besin almak, ana ve ara öğünleri gerekli zamanında yemek gerekir. Posadan zengin yiyecekler tercih edilmeli. Pirinç yerine bulgur tercih edilmeli, meyve suyu yerine meyve yenmeli, günde iki porsiyon sebze yemeği yenmeli, ana öğünlerde salata tüketilmeli, kuru baklagiller sıklıkla tüketilmeli (haftada 2-3 kez) ve esmer undan yapılan ekmekler yenmeli" şeklinde konuştu.

"Öğün saatlerine dikkat edilmeli"

Öğün saatlerine vurgu yapan Dyt. Tanoğlu, ''Uzun aralıklarla düzensiz beslenmek hipoglisemi ve hiperglisemiye (kan şekerinin aşırı düşmesine ve aşırı yükselmesine) yol açar. Bu nedenle oruç tutmak, bir veya birkaç öğün atlamaktan kaçınmak gerekir. Ana öğün ara öğün arasında 3,5-3 saatlik ara olmalıdır. Kan şekeriniz düşsün diye uzun süre aç kalmanız kan şekerinizi yükseltir" açıklamasında bulundu.

Diyabetliler için ara öğün alternatifleri

Dyt. Tanoğlu, diyabetliler için ara öğün alternatifleri şöyle açıkladı: ''Ara öğünde tek başına meyve veya grissini yenilmesi kan şekerinizi hızlı yükselteceği için bu grup yiyeceklerin yanına süt, yoğurt, ayran veya peynir gibi protein içeren bir yiyecek ilave ederek ara öğününüzü daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. 1 kutu sade yoğurt anında 1 orta boy meyve, 1 bardak tarçınlı süt yanında yarım paket diyet bisküvi, 1 fincan yeşil çay yanında 2 adet ceviz, 2 adet grissini yanında 1 dilim yağsız beyaz peynir ve salatalık, 1 orta boy meyve yanında 7 adet çiğ badem şeklinde beslenebilirsiniz".