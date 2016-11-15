9-15 Kasım Diyabet Farkındalık Haftası dolayısıyla, Ege Diyabetliler Derneği ve Diyabetle Yaşam Derneği işbirliği ile ‘şeker’SİZ Sağlıklı Hayat’ adlı seminer Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen seminere diyabet hastaları ve vatandaşlar katılım sağladı. Panelin ilk konuşmasını Ege Diyabetliler Derneği Başkanı Gamze Bakkallar yaptı. Bakkallar, kendisini Manisalılarla buluşturduğu için Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Bakkallar, konuşmasında şeker (diyabet) hastalığının vücuttaki ilk aşamalarını anlattı. Bakkallar, neleri tüketeceğimizi ve yaşamımızda dikkat etmemiz gereken noktalara değindi. Bakkallar, “Evet şekersiz yaşam mümkün, zaten aldığımız gıdalarda vücudumuza yeterince şeker katıyoruz. Neleri tüketmeliyiz, onları bilmeliyiz. Bilinçli bir şekilde hareket edersek sağlığımızı kontrol altına almamız daha kolay olur” diye konuştu. Ege Diyabetliler Derneği Başkanı Gamze Bakkallar katılım sağlayanların sorularını da cevapladı.

Panelin ikinci konuşmacılığını Diyabetle Yaşam Koçu Nimet Egeli yaptı. Egeli, konuşmasında 40 yıldır şeker (diyabet) hastası olduğunu ve bu hastalığın bilinmesini ve nasıl mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Egeli, “Siz kendinize iyilik yapmak istiyorsanız, sağlığınızı tehdit eden hiçbir faktörü göz ardı etmeyeceksiniz. Olumlu düşünerek ve doğru yaşayarak mücadelenizi güçlendirebilirsiniz” diye konuştu. Panelin son konuşmacılığını Diyabetle Yaşam Derneği Başkanı İlker Saçbüken gerçekleştirdi. Saçbüken ise, diyabetle ilgili yapılan çalışmalar ve ülkelerin nasıl önlemler aldığına dair bilgiler verdi. Kök hücre çalışmaları ve Diyabet Parlementosu’nun hastalıkla ilgili mücadelesine değinen Saçbüken, Diyabetlilerin Sosyal Hakları’na dair bilgi verdi. Seminerin sonunda katılımcılara yeşil elma dağıtıldı.