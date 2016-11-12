Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, diyabette beslenmenin önemine dikkat çekti. Sağlıklı kişilerde gıdaların bir kısmı sindirildikten sonra şeker yani glikoz olarak kana geçtiğini ve çeşitli dokular tarafından enerji kaynağı olarak kullanıldığını belirten Diyetisyen Gündüz, diyabetli kişilerde ise; kandaki glikozun (kan şekerinin) düzeyini dengeleyen insülin hormonunun eksikliği veya etkili bir şekilde çalışmaması nedeniyle kandaki şekerin kullanılamadığını ve kan şekerinin yükseldiğini söyledi. Diyabet tedavisinin amacının kan şekeri kontrolünü sağlayarak, diyabet ve komplikasyonlarını önlemek olduğunu söyleyen Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, böylece diyabetli kişilerin yaşam kalitesinin yükseleceğini belirtti. Diyetisyen Çisem Gündüz, diyabet tedavisi için 3 altın kuralın düzenli ilaç kullanımı, yeterli ve dengeli beslenme ile düzenli egzersiz olduğunun altını çizdi.

Diyabeti olan kişilerde, kişiye özel beslenme programı oluşturmanın oldukça önem taşıdığını dile getiren Diyetisyen Gündüz, yaş, cinsiyet, kullanılan ilaç ve kronik hastalıklar gibi kişiye ait özelliklerin, uygulanacak diyette farklılık gösterebileceğine dikkat çekti. Bu nedenle diyabetli kişilerin yeterli ve dengeli beslenme programı için mutlaka bir diyetisyene görüşmesi gerektiğini kaydeden Diyetisyen Çisem Gündüz, diyabetli kişilerin beslenmede dikkat etmesi gereken ipuçlarını şöyle anlattı:

Ara öğünleri atlamayın

"Gün içerisinde ana öğünlerinize ek yapacağınız ara öğünler, kan şekeri seviyenizi dengede tutmanızı sağlıyor. Öğünler arası sürenin artması ve uzun süren açlıklar kişide hipoglisemiye neden olabileceğinden diyabetli kişilerin ara öğünü atlamaması gerekiyor. Ara öğünlerde; 1 porsiyon meyve + 1 kutu süt, 2 adet grisini + 1 dilim peynir, 1 avuç leblebi + 1 bardak ayran ya da 1 porsiyon meyve + 10 adet kavrulmamış badem seçeneklerinden birinin tüketilmesi öneriliyor."

Posalı besinleri tercih edin

Posa tüketiminin, diyabetik kişiler için hem kan şekerini dengelemesi hem de kan kolesterol seviyelerini aşağıya çekmesi bakımından oldukça önem olduğunu belirterek vücuda daha fazla posa almak için beyaz undan yapılmış yiyecekler yerine tam buğday unundan yapılmış yiyeceklerin tüketilmesini öneren Diyetisyen Çisem Gündüz, "Meyve suyu yerine taze meyvenin kendisini, kabuğuyla birlikte yemek, haftada iki kez kurubaklagil tüketmek, her öğüne salata eklemek diyabetle başa çıkmada yardımcı oluyor" dedi.

"Yemek pişirme yöntemlerinizi değiştirin"

Yemek pişirirken, kızartma veya kavurma yöntemleri yerine haşlama, buğulama veya fırınlama yöntemlerinin tercih edilmesinin önem taşıdığını söyleyen Diyetisyen Gündüz, "Evde pişen tüm sağlıklı yemekler diyabetli kişiler için oldukça uygun. Tuz içeriği yüksek olan turşu, şalgam suyu, salamura gibi konserve yiyecekler ve salam, sosis, sucuk, pastırma gibi şarküteri ürünlerinden diyabetli kişilerin uzak durması gerekiyor.

Şekerli gıdalar tüketmeyin

Şeker ve şeker içeren tüm yiyecek-içeceklerin diyabetli kişiler tarafından tüketilmemesi gerekiyor. Şerbetli veya sütlü tatlıların yerine meyvenin kendi şekerinden yararlanılarak yapılan doğal tatlılar tercih edilebilir.

Kompleks karbonhidratlar tüketin

Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek yemek,diyabetli kişilerin kan şekeri seviyesini dengede tutmak için daha doğru bir alternatif olarak görülüyor."