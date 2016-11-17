Tekirdağ Devlet Hastanesinde diyabet hastalarına yönelik eğitim düzenlendi. Eğitimde, uzman hekimler tarafından diyabet ve diyabetten korunma yolları ile ilgili detaylı bilgi verildi. Endokrinoloji Uzmanı Neslihan Soysal Atile, "Diyabet hastalarıyla ilgileniyoruz. Bugünkü toplantımızın amacı, diyabetle ilgili, diyabetle nasıl yaşam sürmesine, diyabetten korunmak için neler yapması gerektiğiyle ilgili eğitim vermek. Amacımız hastalarımızı bilgilendirmek" dedi.

"Bir şeyin başlangıcından itibaren fark edilmesi, bize çok daha avantajlı tedaviler kazandırıyor"

Diyabetteki en önemli uyarılarının tedavi uyumu olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Atile, "Özellikle yaşam tarzı değişiklikleri, fiziksel hareketin önemi beslenmenin önemi, gelişebilecek komplikasyonlar hakkında uyarıyoruz. Bir şeyin başlangıcından itibaren fark edilmesi, bize çok daha avantajlı tedaviler kazandırıyor. Mümkün olduğunca biz de bazı şeylere daha erken müdahale etmek istiyoruz. Yani diyabetin farkında olarak, diyabet hastası olduğunun bilinciyle beslenmesini, uygun bir bilinçle hareket etmesi ve yaşamını ona göre düzenlemesi. Burada en önemli şey beslenmedir. Hastaların uyum konusunda en zorlandıkları nokta beslenmedir. Bu hastalar bu konuda çok zorluk çekiyorlar. Yine ilaç uyumu çok önemlidir" diye konuştu.

Halil Dağ