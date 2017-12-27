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Diyadin: 'İstekli ve doğru oynamamız bize galibiyeti getirdi'

AÇ Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "İstekli ve doğru oynamamız bize galibiyeti getirdi" dedi.

Diyadin: İstekli ve doğru oynamamız bize galibiyeti getirdi

27 Aralık 2017 18:32

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Akın Çorap Giresunspor, sahasında Medipol Başakşehir’i 3-1 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Teknik Direktör Metin Diyadin, "İstekli ve doğru oynamamız bize galibiyeti getirdi” dedi.

Süper Lig'in liderini yenmenin güzel bir duygu olduğunu belirten Diyadin, “Oyuncularımın bu tip maçlara motive olacağını biliyorduk. İyi bir takım Başakşehir. İstekli ve doğru oynamamız bize galibiyeti getirdi. Ayağa çok pas yapan bir takım Başakşehir. Biz de ikinci bölge savunmasını iyi yaparak kontrataklarla pozisyonlarımızı golle sonuçlandırdık. Kendi evimizde kupada ilk maçı kazanmak her anlamda güzel” ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin 3-1'lik skorun İstanbul’da yetip yetmeyeceği sorusuna ise Diyadin, "Garantisi yok" cevabını verdi.

Resul Yanbul
 

 

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