Diyadin: 'Yukarıya tutunma adına önemli bir maçtı'

Adana Demirspor karşısında alınan 2-1’lik galibiyetin sonrası değerlendirmelerde bulunan Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, “Son 4 haftada 3 beraberlik 1 mağlubiyetle Adana’ya geldik. Özelikle geçen haftadaki iç sahada mağlubiyet hem yakışmadı hem bizi psikolojik olarak sıkıntıya soktu. Zorlu bir deplasman olacağı belliydi. Taktiksel olarak da Adana Demirspor’un içeride mağlup olduğu Çaykur Rizespor maçından sonra oyun formatını değiştirdiğini biliyorduk. Kendi evlerinde oynamasına rağmen bekleyerek oynuyorlardı. Bizler de takım olarak bu doğrultuda çalıştık ki ilk yarı da istediğimiz gibi geçti. İki gol de bulduk.

İkinci yarı hem saha şartları hem de klasik Türk futbolun skor avantajıyla birlikte savunmaya çekilme sıkıntı oluşturabilirdi ancak bununla birlikte de kontra atakla birlikte skoru artırabilirdik ama olmadı. Sonuç olarak galip geldik bizim adımıza da hem yukarıya tutunma adına önemli bir maçtı özellikle deplasman olması bu başardığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum çok iyi mücadele ettiler. Üç hafta ki görüntümüze döndük son iki haftadır o görüntümüz yoktu. Bu ligde takımlar arasında ciddi bir fark yok. Sadece taktiksel anlamda ya da iyi mücadele eden oyun disiplini olan takımlar bir adım öne geçiyor. Bu lig zorlu bir lig. Her maçı kazanırız diyemiyoruz takım alt sıra da üst sırada olması fark etmiyor” dedi.

Cemil Serezli