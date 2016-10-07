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Diyalektik Davranışçı Terapi Türkiye’de

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) ve DBT Türkiye iş birliği ile Diyalektik Davranışçı Terapi ve Beceri Eğitimleri Bahçeşehir Üniversitesi’nde başlıyor.

Diyalektik Davranışçı Terapi Türkiyede

07 Ekim 2016 15:11

Amerika’da bulunan Linehan Enstitüsü liderliğinde kurulmuş olan DBT Türkiye, Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) bünyesinde gerçekleşecek, “Diyalektik Davranışçı Terapi Beceri Eğitimleri”i için ortaklık sağlıyor. Bilinçli farkındalık (mindfulness), duygu regülasyonu, strese karşı tolerans ve kişiler arası etkili iletişim modüllerinden oluşan beceri eğitimleri hem ruh sağlığı çalışanlarını hem de bu alanda kişisel gelişim eğitimi almak isteyen kişileri kapsıyor.

Dün akşam Bahçeşehir Üniversitesi’nde; Bahçeşehir Üniversitesi CO-OP Direktörü Ömer Yücel, DBT Kurucusu Ersin Pamuksüzer, Yazar, Hekim ve Öğretim Üyesi Mehmet Sungur, DBT Türkiye Program Koordinatörü Güliz Altınbaşak’ın konuşma yaptığı lansmanla tanıtımı gerçekleştirilen DBT Türkiye, Diyalektik Davranışçı Terapi konusunda uzmanlaşmak isteyen katılımcılarla buluşmayı bekliyor. Türkiye’de bir ilke imza atarak Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) bünyesinde, DBT uzmanlığıyla gerçekleşecek well-being, terapi eğitimleri Türkiye’de psikoloji dünyasına yeni bir yaklaşım getiriyor.

Genel katılıma açık olan programlara, üniversite öğrencileri ve mezunların yanı sıra, psikoloji ve ruh sağlığı alanına ilgi duyan herkes katılım gösterebilecek. Beceri eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar, programa katıldıklarını belgeleyen; Bahçeşehir Üniversitesi, BAUSEM ve DBT Türkiye logolu; Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü ve Sürekli Eğitim Merkezi Direktörü imzalı sertifika ile programdan ayrılıyor.

Etiketler: Bahçeşehir Üniversitesi, DBT Türkiye, Diyalektik Davranışçı Terapi ve Beceri Eğitimleri


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