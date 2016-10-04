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Diyaliz hastası tek bacaklı yaşlı annenin çadırda yürek burkan dramı

Bursa'da diyaliz hastası tek ayaklı kadın çadırda cezaevinden çıkan oğluyla birlikte çadırda hayat mücadelesi veriyor.

Diyaliz hastası tek bacaklı yaşlı annenin çadırda yürek burkan dramı

04 Ekim 2016 09:00

Van'daki depremde tek bacağını kaybeden Güllü Esen, cezaevinden yeni çıkan oğluyla birlikte çadırda yaşıyor. Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı İsabey Mahallesinde tek göz çadırda hayata tutunmaya çalışan Güllü Esen ve oğlu Bayram, tüm hayırseverlerden yardım istedi.

Oğlu hastanede bırakıp kaçtı
Van'da 5 yıl önce yaşanan depremde sağ bacağını kaybeden yaşlı anne Bursa'da tedavi olabilmek için çocuklarından birinin yanına geldi. İddiaya göre, oğlu annesine bir süre baktı fakat sonra annesi Güllü Esen'i hastaneye götürüp yanından ayrıldı. O günden sonra da bu oğlundan bir haber alamayan anne çaresiz şekilde hastane köşelerinde hayatına devam etti.

Öteki oğlu sahip çıktı
Denetimli Serbestlik Yasası'yla tahliye olan diğer oğlu Bayram Esen annesinin yanına geldi ve ikisinin acılı hayatı başladı. Gidecek yerleri olmayan, kimsesiz anne oğul boş buldukları yere kafalarını soktu, sığınmak için inşaatlarda yattılar, petrol istasyonlarında yıkanmaya çalıştılar. Bayram Esen, bakıma muhtaç annesini yalnız bırakamadığı için işe giremedi. Yiyecek bir kap çorbayı bulamayan aile hastane yemekleriyle, çevredeki vatandaşların yardımlarıyla hayatta kaldı. Hayırsever birisinin verdiği tek göz çadırda yaşamaya başlayan anne oğul; yatacak yatakları olmadığı için soğukta eski bir çekyatın üstünde yatıyorlar.
Annesinin durumuna çok üzülen Bayram Esen ise düzenli çalışabileceği, annesine bakabileceği bir iş arıyor. 

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: bursa, diyaliz hastası


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