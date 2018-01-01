Diyanet 9 bin 500 personel alacak| Diyanet 2018 yılı sözleşmeli memur alımı başvuruları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığının en az lise mezunu 9 bin 500 personel alımı yapacağına ilişkin ilan, Devlet Personel Başkanlığının resmi sitesinden yayımlandı. Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından da detayları verilen Diyanet’e 9 bin 500 personel alımına ilişkin ilan yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 6 bin imam hatip, 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 600 müezzin kayyım olmak üzere toplam 9 bin 500 sözleşmeli personel alacak.

Başvuracak adayların KPSS'den en az 50 puan almış olmaları gerekiyor. KPSS puanına göre en yüksek puan alan 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Başvurular 16 Ocak'ta sona erecek. Diyanet, atanacak kişilerde aranacak şartları ise şöyle sıraladı: "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8'inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak. İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak. (Müezzin-kayyım unvanına başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip olmak). Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak. Kuran kursu öğreticiliği için bayan olmak. Hafız olmak. (Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için). Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak."

Öte yandan, her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecek.