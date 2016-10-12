İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmaktan daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevinden uzaklaştırılan ve memurluktan atılan çalışanlara yönelik bu sabah İzmir merkezli Manisa, Çorum ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Hakkında yakalama kararı bulunan 22 şüpheliden 16'sı yakalandı. Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı ileri sürüldü. Firari olan 6 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Abdülaziz Baydilli - Halil İbrahim Karabıyık

İZMİR