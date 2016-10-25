Açıklamada, durumun Suudi Arabistan’ın koyduğu ek vergiden kaynaklandığını açıkladı. Başkanlığın yeni dönem ücret ve umre ziyaret takvimini ise önümüzdeki hafta açıklayacağı kaydedildi. Kasım ayında da umre ziyaretlerine başlanacağı öğrenildi.