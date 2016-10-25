Açıklamada, durumun Suudi Arabistan’ın koyduğu ek vergiden kaynaklandığını açıkladı. Başkanlığın yeni dönem ücret ve umre ziyaret takvimini ise önümüzdeki hafta açıklayacağı kaydedildi. Kasım ayında da umre ziyaretlerine başlanacağı öğrenildi.
Açıklamada, durumun Suudi Arabistan’ın koyduğu ek vergiden kaynaklandığını açıkladı. Başkanlığın yeni dönem ücret ve umre ziyaret takvimini ise önümüzdeki hafta açıklayacağı kaydedildi. Kasım ayında da umre ziyaretlerine başlanacağı öğrenildi.
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