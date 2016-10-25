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Diyanet: Ek ücreti koyan Suudi Arabistan

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynakları, son 3 yıl içerisinde Umre’ye gidenlere yönelik 2 bin Riyal ek ücretin kendilerinden kaynaklanan bir durum olmadığını açıkladı.

Diyanet: Ek ücreti koyan Suudi Arabistan

25 Ekim 2016 12:56

Açıklamada, durumun Suudi Arabistan’ın koyduğu ek vergiden kaynaklandığını açıkladı. Başkanlığın yeni dönem ücret ve umre ziyaret takvimini ise önümüzdeki hafta açıklayacağı kaydedildi. Kasım ayında da umre ziyaretlerine başlanacağı öğrenildi.

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı


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