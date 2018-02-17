Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş öğrencilerle bir araya geldi

Hatay Kredi ve Yurtlar Kurumu’nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 600 bine yakın öğrencinin yurtlarda kaldığını söyledi. Erbaş, bu sayının yeterli olmadığını ve yurtlarda yapılan faaliyetlerden gençlerin yoksun kaldığını belirterek, “Kredi Yurtlar Kurumu ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak en yakın çalıştığımız müesseselerden birisidir. Çünkü yurtlarda 600 Bin’e aşkın öğrenci, hepsi bizim öğrencimizdir. Esasında yeterli değil 6 milyon öğrenciden 600 bininin yurtlarda kalmış olması tabi özel yurtlar 250 Bin kadar da özel yurt var. Toplam 850-900 bini ancak yurtlarda kalıyor. Gönlümüz istiyor ki, daha çok yurt olsun ve daha çok öğrencimiz yurtlarda kalsın. Çünkü yurtların bu tür faydaları var. Yani evlerde kalan arkadaşlarımızın yapılan faaliyetlerden, etkinliklerden yurtlarda kalanlar kadar istifade edemediğini düşünüyoruz. Önemli olan eğitimlerine devam ederken öğrencilerimizin farklı alanlarda yapılan etkinliklerle, konferanslarla, panellerle desteklenmesi gerekiyor. Bunun için çok önemli. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı olarak atamız olduğumuz manevi rehberlerinizden bize gelen geri dönüşümler gerçekten iftihar etmemizi, sevilmemizi, mutlu olmamızı gerektiriyor. Yaptıklarını anlattıkları zaman. İmamlarımızın yine gittikleri yerde yapmış oldukları hizmetleri gördüğümüzde, kuran kursu öğretmenlerimizin yapmış olukları hizmetleri gördüğümüzde hakikaten çok mutlu oluyoruz. Tabi mutluluğumuzun artması için etkinliklerinde, faaliyetlerinde arması gerek” dedi.

Erbaş, konuşmasının devamında gençlerin enerjik, idealist ve heyecanlı olduğunu vurgulayarak, “Genç hakikaten en çok önem vermemiz gereken zaten önemli olduğu için etkinliklerle, bilgilerle, faydalı konularla desteklememiz gerekiyor gençlerimizi. Çünkü gençlik, insan hayatının özel bir önemidir. Heyecanlıdır gençler. Enerjiktir, idealisttir. Yaşlılar geriye dönük özlem duyar, gençler bazen önemini kavrayamadan gençliğini tüketir” kelimelerini kullandı.

Hatay Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü İhsan Yılmaz ise, kredi yurtlar kurumunda sportif faaliyetler, yarışmalar, turnuvalar gibi tüm bu faaliyetleri öğrencilerle birlikte devletin verdiği destekle yürüttüklerini vurguladı. Yılmaz, “Dini Değerler Eğitimi kapsamında ve kurs kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 3 adet manevi rehber ile 13 adet imam hatip vaiz ve Kur’an kursu öğreticisi ile yurtlarımızda öğrencilerimize değişik alanlarda yeni sohbetler ve kurslar sunmaktayız” dedi.

Konuşmaların ardından Kredi Yurtlar Kurumu Hatay İl Müdür Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a hat sanatıyla çizilmiş tablo hediye etti.

Satuk Buğra Güney