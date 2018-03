Diyanet İşleri Başkanı: 'Dini istismar eden yapılarla mücadelemiz devam ediyor'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İslam’ı ilimler fakültelerinin yetkin kurumlar olduğunu dile getiren Erbaş, "İslam elbette hiç bir kurumun tekelinde değildir. İslam'ın ilkelerini yanlış anlatacak hatalı söz ve eylemlerden herkes kaçınmalıdır. İslam elbette hiçbir kurumun tekelinde değildir. İslam'ın ilkelerini yanlış anlatacak hatalı söz ve eylemlerden herkes kaçınmalıdır. Medya ve iletişim imkanlarının hayatı kuşatmasının beraberinde getirdiği bilgi karmaşası nedeniyle iletişim önemli hale gelmiştir. Medyanın her alanında İslam'ın ilimleri alanındaki konularda haber yazanlar gerekli incelemeyi yaparak sorumluluk bilincinde hareket etmelidir. Yasal görevi gereği toplumu din konusunda aydınlatma sorumluluğu ile Diyanet İşleri Başkanlığımız İslam'ın hakikatlerini her şeyden önde tutulmuş, sabitelerine ters düşen bir açıklama asla yapmamıştır. İslam’ın temel kaynaklarını, doğru bilginin metot ve yöntemini dikkate almayan, birlik ve beraberliğimizi zedeleyen, hikmeti göz ardı eden, ayrıştırıcı ve ötekileştirici yaklaşımlar; itici, kırıcı, katı ve kaba bir dil; bulanık ve gizemli bir üslup ile sahte ve yapmacık tavırlar; öfke ve nefret üreten davranışlar her şeyden önce Müslümanlara zarar vermektedir" şeklinde konuştu.

"Yasal görevi gereği toplumu din konusunda aydınlatma sorumluluğu ile Diyanet İşleri Başkanlığımız İslam'ın hakikatlerini her şeyden önde tutmuş, sabitelerine ters düşen bir açıklama asla yapmamıştır" diyen Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının her türlü siyasi, düşünce ve görüşün milletin dini hayatına rehberlik ettiğinin altını çizerek, "Din İşleri Yüksek Kurulumuz, dini konularda karar vermekte ve dini soruları cevaplamaktadır. Birlik beraberliğimizi zedeleyen kişi ve gruplara karşı gerekli araştırmaları yaparak gereğin yerine getiriliyor" diye konuştu.

"Bütün illere kadın müftü atanacak"

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbaş, kadına yönelik tartışmaların medyada yer almasına yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin, "Tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve mazereti bulunmayan kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemlerin İslam'dan referans bulması asla mümkün değildir. Tüm illere kadın müftü yardımcıları atayacağız. Başkanlığımız yanlış dini bilgilerle milletimizi yanıltan, birlik beraberliğimizi zedeleyen, ayrıştırıcı ve dinin hakikatlerinden uzak, istismarcı söylem, kişi ve gruplara karşı gerekli araştırma ve çalışmaları titizlikle yaparak sürekli milletimizi bilgilendirmeye devam edecektir" bilgisini verdi.

Erbaş, "Ehliyetsiz liyakatsiz kişilerin açıklamalarını asla tasvip etmiyoruz. İlahiyatçı kadın akademisyenlerimizle önümüzdeki günlerde kadınlarımızın sorunlarına yönelik istişare toplantısı yapacağız. Çocuk istismarı noktasında neler yapabilir, yani pek çok bölgemizde kız çocuklarını okula göndermeyen aileler var. Bizim kardeşlerimizden yani çeşitli noktalarda konuşma yapma durumunda olan kardeşlerimizden ricamız ehliyetsiz, o konuda yeteri bilgi sahibi olmayan kardeşlerimiz topluma açık, medya ve sosyal medya yönünde bu tür açıklamalar yapmasın. Bu konu hakikaten milletimizi rahatsız ediyor. Yol haritamızda bu konuyla ilgili milli birlik ve beraberliklerimizi dikkate alan kişi ve şahıslar var. Ancak dini istismar eden bir takım yapılar var. FETÖ ve DEAŞ raporlarımızı tüm il ve ilçelerde bu raporları vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Dini istismar eden yapılarla mücadelemiz devam ediyor. Milli oluşumuza karşı olanlara gerekeni yapacağız. Milli varlığımıza kastı olan tüm oluşumlar karşısında Diyanet İşleri Başkanlığımızı bulur. Alo 190 fetva hattı açık. Uzmanlarımızdan şunu istiyoruz,soruları iyce araşttırdaktan sonra tatmin edici cevaplar vermelerini istiyoruz. Akıllarına her gelen soruyu sorarak kurul üyelerimizi meşgul etmemelerini de özellikle tavsiye ediyorum" diye ekledi.

Yağmur Yıldız