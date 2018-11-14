Diyanet İşleri Başkanı Erbaş aile yapısına vurgu yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'nin (KAGEM) 2018-2019 Faaliyet Yılı Açılış Konferansı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla yapıldı. TDV Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, KAGEM'in inanç, kültür, sanat ve medeniyet değerlerini insanlarla, özellikle de kadın ve gençlerle buluşmasına rehberlik etmek amacıyla 1996 yılından bugüne kadar Türkiye'nin pek çok yerinde nitelikli faaliyetler yaptığını söyledi. Erbaş, insanın, yaşadığı toplumla uyumunu sağlamada; barış, hoşgörü ve adaletin hüküm sürdüğü bir hayatın inşasında en önemli unsurun eğitim olduğunu kaydetti.

Bir arada yaşama hukuku ve ahlakının güçlendirilmesi, sevgi, saygı ve muhabbetin pekiştirilmesi, inanç ve medeniyet değerlerinin özümsenmesinin ancak eğitimle mümkün olacağını ifade eden Erbaş, “Aynı şekilde, bireysel ve küresel anlamda, fitne, tefrika, anarşi ve terörün önlenmesi açısından da en önemli imkân yine eğitimdir. Allah Rasulü Efendimiz kötülüklerin anasını cehaletle ifade ediyor. Cehaletin ortadan kaldırılması eğitimle, ilim, irfan, bilgi ve hikmetle mümkündür. Kadın Aile ve Gençlik Merkezimizin yapmış olduğu faaliyetler bunun bir parçasıdır” dedi.

“KARŞIMIZDAKİ EN ZORLU DÜŞMANIMIZ CEHALETTİR”

Erbaş, bugün İslam coğrafyasının en önemli ve öncelikli meselesinin eğitim olduğunu ifade ederek, “Karşımızdaki en zorlu düşmanımız cehalettir. Cehaletin üstesinden gelmenin yegâne yolu da hayatımızın her alanını bilgiyle donatmaktan geçmektedir. Zira bilgiyle yüceldikçe; hikmetle beslendikçe, cehalet ortadan kalkacak, yüreklerimiz muhabbetle birleşecektir” diye konuştu.

Başkan Erbaş, eğitim konusuna, okul ve öğretmenle birlikte hayatın tamamında ve herkesin katıldığı bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşılmasının oldukça önemli olduğunu belirtti.

Kadın ve gençliğe yönelik eğitimin hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şöyle konuştu:

“Bilgi, değer, erdem ve güzel ahlak ekseninde toplumun yücelmesi ve daha iyi bir gelecek inşası kadınlarımız ve gençlerimiz eliyle gerçekleştirilecektir. Bu açıdan bakıldığında da insanlığa en güzel örnek olan Peygamber Efendimizin, kadın ve gençleri her daim öğrenime teşvik ettiği bilinen bir hakikattir. Bu konuda ayrımcılık yapılmamıştır. Allah Rasulü, Kur'an ile inşa ettiği İslam toplumunda, kadın ve gençlerin fıtratlarına uygun ve potansiyellerini geliştirebilecekleri bir ortam hazırlamış, fikirlerini ve sorunlarını rahatça ifade edebilecekleri imkân ve özgüveni kendilerine kazandırmış ve onları her yönüyle eğitim sürecine dâhil etmiştir. İşte, bugünün konusu olan KAGEM, bu asil gayeyi kuşanarak insanımıza ve özellikle geçlerimize rehberlik etmenin gayreti içerisindedir.”

“AİLE, VARLIĞINDA SAYISIZ HİKMETLER BARINDIRAN GÜZİDE BİR MÜESSESEDİR”

Eğitim, sorumluluk ve gelecek söz konusu olunca gündeme gelen en önemli alanlardan birinin de aile olduğunu ifade eden Erbaş, “Aile, tabii ve fıtri bir ihtiyaç olarak varlığında sayısız hikmetler barındıran güzide bir müessesedir. Aile, dünyaya gelen her insanın ilk eğitimini aldığı en temel eğitim yuvası, sevgi, huzur, rahmet ve sekinetin kaynağıdır, membaıdır. Aile, sorumluluk, erdem ve geleneklerin kazanılmasıyla toplumsal huzurun; inanç, milli kimlik ve bilincin edinilmesiyle geleceğin teminatıdır. Dolayısıyla ideal aile yapısı olmadan ideal bir toplumdan ve aydınlık bir gelecekten söz etmek mümkün değildir” diye konuştu.

Erbaş, KAGEM'in ilmi faaliyetlerden atölye çalışmalarına, yaz okulundan sosyal hizmet çalışmalarına, kadar pek çok alanda güzel çalışmalarla topluma büyük hizmetler sunmaya devam edeceğine inancının tam olduğunu dile getirerek, “Bu gaye ile hizmet eden bütün kardeşlerime can-ı gönülden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Programda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, “Denge - Değer - Emanet Bağlamında Çevre Ahlakı” başlıklı bir konferans verdi. Programa, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, TDV Genel Müdürü M. Savaş Polat, TDV KAGEM Müdür V. Nurcan Yavuzyiğit, KAGEM'in eğitimlerine katılan çok sayıda öğrenci katıldı.