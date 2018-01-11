Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Başkanı Awad’ı kabul etti

Amerika Diyanet Merkezi’nde (DCA) gerçekleşen kabulde Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Awad’a teşekkür etti. Başkan Erbaş, İslam dünyasının sürekli olarak mezhebi bir ayrıştırmaya ve çatışmaya sürüklendiğine dikkat çekerek Müslümanların yaşadıkları bölgelerde birlik ve beraberliği sağlamaları gerektiğini söyledi.

Amerika Diyanet Merkezi’nin büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, “Bu bölgede insanlar külliyemizi ziyarete geldiklerinde her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir” dedi.

Külliye bünyesinde kreş, ilkokul ve ortaokulun da içerisinde bulunduğu bir eğitim kompleksinin kurulması gerektiğine işaret eden Erbaş, önümüzdeki dönemde bu konuda adımlar atılacağının müjdesini verdi. Külliyenin varlık amacının herhangi bir etnik, mezhebi ve coğrafi farklılık gözetmeksizin tüm Müslümanlara hatta tüm insanlığa yönelik hizmetler etmek olduğunu ifade eden Erbaş, önümüzdeki dönemde hizmet çeşitliliği ve kalitesinin artırılmasının temel hedefleri olacağını sözlerine ekledi.

Amerikan İslam Birliği Konseyi Başkanı Nihad Awad ise Başkan Erbaş’ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Awad konuşmasında Amerikan-Müslüman toplumunun Türkiye’nin son yıllarda ortaya koymuş olduğu başarı hikayesini heyecanla takip ettiğini ifade ederek, başta başkanı olduğu CAIR Amerika olmak üzere çok sayıda Amerikalı Müslüman sivil toplum kuruluşunun Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilmi ve kültürel alanlarda ortak çalışmalar yürütme arzusu içerisinde olduğunu belirtti.