Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Gündem »
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Başkanı Awad’ı kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Başkanı Awad’ı kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Amerika Birleşik Devletleri’nde Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad’ı kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Başkanı Awadı kabul etti

11 Ocak 2018 20:21

Amerika Diyanet Merkezi’nde (DCA) gerçekleşen kabulde Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Awad’a teşekkür etti. Başkan Erbaş, İslam dünyasının sürekli olarak mezhebi bir ayrıştırmaya ve çatışmaya sürüklendiğine dikkat çekerek Müslümanların yaşadıkları bölgelerde birlik ve beraberliği sağlamaları gerektiğini söyledi.

Amerika Diyanet Merkezi’nin büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, “Bu bölgede insanlar külliyemizi ziyarete geldiklerinde her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir” dedi.
Külliye bünyesinde kreş, ilkokul ve ortaokulun da içerisinde bulunduğu bir eğitim kompleksinin kurulması gerektiğine işaret eden Erbaş, önümüzdeki dönemde bu konuda adımlar atılacağının müjdesini verdi. Külliyenin varlık amacının herhangi bir etnik, mezhebi ve coğrafi farklılık gözetmeksizin tüm Müslümanlara hatta tüm insanlığa yönelik hizmetler etmek olduğunu ifade eden Erbaş, önümüzdeki dönemde hizmet çeşitliliği ve kalitesinin artırılmasının temel hedefleri olacağını sözlerine ekledi. 

Amerikan İslam Birliği Konseyi Başkanı Nihad Awad ise Başkan Erbaş’ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Awad konuşmasında Amerikan-Müslüman toplumunun Türkiye’nin son yıllarda ortaya koymuş olduğu başarı hikayesini heyecanla takip ettiğini ifade ederek, başta başkanı olduğu CAIR Amerika olmak üzere çok sayıda Amerikalı Müslüman sivil toplum kuruluşunun Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilmi ve kültürel alanlarda ortak çalışmalar yürütme arzusu içerisinde olduğunu belirtti.  

Etiketler: Ali Erbaş

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç