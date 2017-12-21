Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Arakanlı Müslümanların durumu insanlığın bittiği, tükendiği yerdir'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “2017 İslam Dayanışma Yılı: Dinler ve Medeniyetler Arası Diyalog” başlığı altında düzenlenen uluslararası konferansa katıldı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Kafkas Müslümanları İdaresi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzere Devlet Komitesi’nin ortaklaşa düzenlediği konferansa, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzere Devlet Komitesi Başkanı Mübariz Gurbanlı başta olmak üzere 40’a yakın ülkeden 8 uluslararası örgütün başkanları, temsilcileri ve dini cemaat liderleri katıldı.

“Arakanlı Müslümanların durumu insanlığın bittiği, tükendiği yerdir”

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ”Dünyanın çeşitli ülkelerinde toplantılar yapıldı. Ekim ayında Türkiye’de de yapılmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile kısa bir görüşme yaptık. Bazı konuları aramızda müzakere ettik. Türk Şehitliği’nin yanındaki caminin hem daha canlı hale getirilmesi, daha faal hale getirilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşmemiz oldu. Sağ olsun çok sıcak yaklaştı ve inşallah kendisinden bu iki konu ile ilgili daha verimli, büyük destekler bekliyoruz” dedi.

“Müslümanların yaşadığı her yerde kan ve gözyaşı var”

İki gün boyunca Bangladeş’te olduklarını ifade eden Erbaş, “Malumunuz Myanmar’dan sürülen, daha doğrusu katliamdan canını kurtarabilen 1 milyon kadar Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz var. Orada kamplarda Müslüman kardeşlerimizi ziyaret ettik ve şunu gördük ki, insanlığın bittiği, tükendiği yerdir şu anda Arakanlı Müslümanların durumu. Vicdanı olan her insan Arakanlı Müslümanların durumunu görüp de insanlığından utanmıyorsa eğer demek ki, insanlarda bir problem var demektir. Yine Kudüs’te Filistinlilerin yaşadığı Mescidi Aksa olayı, Suriyelilerin başına gelenler, şu anda Yemen’de mezhep savaşı sürekli kışkırtılıyor. Yani çatışmadan artık bir savaşa dönüşmüş durumda. İslam ülkelerin bulunduğu, Müslümanların yaşadığı her yerde kan ve gözyaşı var. Burada şu anda 40 küsur İslam ülkesinden gelen Diyanet İşleri Başkanları seviyesinde insanlar var. Görüşüyoruz, konuşuyoruz, gündemde tutuyoruz” diye konuştu.

“İslam dünyasını birliğe beraberliğe çağırıyoruz”

Erbaş, sözlerine şöyle devam etti: “İslam dünyasının birlik, beraberlik içerisinde olmasını isterken, insanlığın savaşlardan, çatışmalardan uzak huzur içerisinde yaşamasını isterken birileri bunun içerisinde Amerika var, Batı var çatışma çıkarmak, savaş çıkarmak ve belki daha çok silah satmak için planlar, projeler yapıyorlar. Biz bunları reddediyoruz ve İslam dünyasını birliğe beraberliğe çağırıyoruz. Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olmasına karar verdi. İslam İşbirliği Teşkilatı mensupları. Bunun arkasında durmasını istiyoruz bütün Müslümanların. İslam Dünyası’ndaki bu dağınıklığın birlik, beraberliğe dönüşmesi, gerçek dayanışmaya dönüşmesi, gerçek yardımlaşmaya dönüşmesi, bunun için biz Türkiye’deki Müslümanları olarak devleti ile milleti ile hep birlikte bunun gayreti içerisindeyiz”

Acil çözüm bekleyen konular olduğunu vurgulayan Ali Erbaş, ”Ben dün Bangladeş’teydim. Orada 1 milyon kadar Müslüman bizleri bekliyor. Biz 40 kişi başbakanımızın heyeti olarak gittiğimizde bizi gördüklerinde sanki uzun zamandan beri annesinden uzak kalmış bir bebeğin, çocuğun feryat ederek ağlaması gibi, bizi gördükleri zaman ağlamaya başladılar. Bu bizim gerçekten kalbimizi sızlattı. Sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın, din ayrımı yapmadan oradaki Müslümanlara, nerede mazlum, nerede mağdur insanlar var ise sahip çıkması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kamil Nadirli