Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Camiler bombalanıyorsa bunun arkasında İslam düşmanı kişiler vardır'

Diyanet İşleri Başkanı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kilis Valiliğini ziyaret etti. Kilis Valisi Mehmet Tekin Arslan tarafından karşılandı. Vali Arslan ve Başkan Erbaş, terör örgütleri tarafından atılan roketlerden zarar gören yerlerin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi. Daha sonra Valilik şeref defterini imzalayan Diyanet İşleri Başkanı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, burada açıklamalarda bulundu.

Yurt içi ve yurt dışında camilere yönelik yapılan saldırılar ile ilgili açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bizim inancımızda muhabbetlerin masumiyeti vardır. En çetin savaşlarda bile İslam askerleri, Müslüman askerler muhabbetlere dokunmazlardı. Cepheye giderken askerlerin ceplerine ‘hiçbir şekilde silahsız insanlara dokunmayacaksınız, kadınlara dokunmayacaksın, yaşlı ve çocuklara dokunmayacak, din adamlarına mabetlere asla dokunmayacaksınız’ diye talimat konulurdu. Dolayısıyla camiler eğer hedef alıyor ise bunun arka planında İslam’ın dışında İslam’dan çıkmış ya da İslam’a düşman olan insanlar var demektir. Sadece camiler için demiyorum, kiliseler, havralarda dahil hiçbir mabede zarar veremez. Eğer mabetler hedef alınıyorsa bunların İslam'la hiçbir şekilde alakası yoktur” dedi.

Erbaş, Kilis ziyaretiyle ilgili ise, “Bir hafta önce şanlı ordumuz bütün bu terör örgütlerini milletimizden uzaklaştırmak, vatanımızı korumak, sınır boylarımızı muhafaza etmek amacıyla sınır ötesi bir harekata başladı. Şanlı ordumuz da başarılar diliyoruz, Cenabı Allah'ın yardımlarını diliyoruz. Bu münasebetle vatanımızın 90 bin camiinde Fetih Suresini okundu. Ordumuzun biran önce bu terör belasını ortadan kaldırması için dua ediyoruz. Bu harekata başlanmasından sonra teröristler tarafından şehirlerimize atılan bombalar, roketler var. Kilis’e atılan bombalardan birisi bir camimize isabet etmiştir. Camimizin kubbesini delerek roket içine düşmüş ve orada 2 vatandaşımız şehit olmuştur. Yaralarımız var. Bugün hem o yaralılarımıza Geçmiş olsun demek hem şehitlerimizin ailelerine ziyaret etmek, geçmiş olsun demek için Kilis’e geldik. Ben şehitlerimize rahmet diliyorum. Cenabı Hak’tan vatanımızı milletimizi memleketimizi terör belasından bir an önce kurtarsın bunun için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kilis Valisi Mehmet Tekin Arslan ise, "Fırat Kalkanı Harekatı öncesi bölgede var olan DEAŞ tarafından Canpolat Camimiz benzer füzelerle vurulmuştu ve tahrip edilmişti. Restorasyonu yapıyoruz, yılbaşına kadar yeniden ibadete açılacak. İster DEAŞ, ister YPG/PKK/YPG veya diğer örgütler olsun bütün terör örgütleri insanlık düşmanıdır, din düşmanıdır. Biz bu füzelerin bir kısmının şu aşamada bile DEAŞ ile PYD arasında el değiştirdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla bizim için DEAŞ ne ise, PKK/PYD odur” dedi.

Ahmet Arslantaş - Orhan Erkılıç

