Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin Büyükelçisi Mustafa ile bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Filistin’le ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti. ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etme girişimine değinen Erbaş, bu durumun hem dünyada hem de Türkiye’de yoğun bir şekilde konuşulduğunu belirterek, “Birleşmiş Milletlerde yapılan oylama dünyanın Kudüs’e bakışının ABD ile aynı olmadığını ortaya koydu” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak “Vahyin Kutsadığı Şehir, Kudüs” başlıklı uluslararası bir zirve yaptıklarını ifade eden Erbaş, zirvenin sonuç bildirgesinde Kudüs’ün ebediyen Filistin’in başkenti olduğunun vurgulandığını kaydetti.

Kabulden dolayı memnuniyetini dile getiren Faed Mustafa ise, Erbaş’a Kudüs ile alakalı İstanbul’da yapılan toplantıdan dolayı Filistin halkı adına teşekkürlerini iletti. Büyükelçi Mustafa, Erbaş’ı şeref konuğu olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın himayelerinde Nisan ayında gerçekleştirilecek olan “9. Uluslararası İslam Beyt el-Makdis Konferansı”na davet etti.

Görüşmede Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

Musa Erdoğan

