Diğer
Kategoriler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin Büyükelçisi Mustafa ile bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin Büyükelçisi Mustafa ile bir araya geldi

19 Şubat 2018 20:24

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Filistin’le ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti. ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etme girişimine değinen Erbaş, bu durumun hem dünyada hem de Türkiye’de yoğun bir şekilde konuşulduğunu belirterek, “Birleşmiş Milletlerde yapılan oylama dünyanın Kudüs’e bakışının ABD ile aynı olmadığını ortaya koydu” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak “Vahyin Kutsadığı Şehir, Kudüs” başlıklı uluslararası bir zirve yaptıklarını ifade eden Erbaş, zirvenin sonuç bildirgesinde Kudüs’ün ebediyen Filistin’in başkenti olduğunun vurgulandığını kaydetti.

Kabulden dolayı memnuniyetini dile getiren Faed Mustafa ise, Erbaş’a Kudüs ile alakalı İstanbul’da yapılan toplantıdan dolayı Filistin halkı adına teşekkürlerini iletti. Büyükelçi Mustafa, Erbaş’ı şeref konuğu olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın himayelerinde Nisan ayında gerçekleştirilecek olan “9. Uluslararası İslam Beyt el-Makdis Konferansı”na davet etti.

Görüşmede Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.  

Musa Erdoğan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç