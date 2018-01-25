Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlerle Mehmetçik için dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın “Yurt içi Akademi Programları” kapsamında ‘2018 Sömestr Kampı’na katılan üniversiteli öğrencilerle sabah namazında bir araya geldi. 18 farklı üniversiteden öğrencilerin katıldığı programda, Fetih suresi okundu, Mehmetçik için dua edildi. Sabah namazı öncesi dua eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Yüzyıllardır Din-i Mübin-i İslam’a hizmet etmiş, hep zalimin karşısında mazlumun yanında olmuş, kimsesizlerin, gariplerin, ezilenlerin, umudu olmuş aziz milletimize ve kahraman ordumuza rahmetinle, nusretinle muamele eyle, milletimizi ilelebet payidâr ey Allah’ım” dedi.

Gençlerin amin diyerek eşlik ettiği duada Başkan Erbaş, şu niyazda bulundu:

“Din, iman, millet, vatan, hak, hakikat, adalet, erdem, fazilet uğruna mücadele etmeyi ve gerekirse bu yolda şehit olmayı en büyük paye sayan inancı; kalbimizden, neslimizden asil milletimizin yüreğinden ebediyyen eksik eyleme Allah’ım.”

“İNSANLIĞIN İYİ YETİŞMİŞ GENÇLERE İHTİYACI VAR”

Namazdan sonra gençlere hitap eden Erbaş, “İnsan ömrünün merhaleleri vardır, çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık dönemi gibi çeşitli dönemleri vardır. En heyecanlı en bereketli dönemlerden birisini yaşıyorsunuz” diye konuştu.

Gençlik döneminin hayata hazırlanılan bir dönem olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, “Milletimizin, memleketimizin, insanlığın kendini iyi yetiştirmiş, hem maddi hem manevi olarak iyi bir donanıma sahip gençlere ihtiyacı var. İstikbal, sizin iyi bir Müslüman olarak yetişmenizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

“İLİM, İRFAN MEDENİYETİMİZİN TEMEL NOKTASIDIR”

Okumanın önemine değinen Erbaş şunları söyledi:

“Bizim medeniyetimizin temeli ilme dayanır. İlk inen ayeti kerime ”oku” diye başlar. Rabbimiz, önemine binaen ilk inen ayetlerde okumaktan ve kalemden bahsediyor. Bu, kitap ve kalem elinizden eksik olmasın demektir. Allah Rasulü Medine’ye hicret edince ilk yaptığı iş, Mescid-i Nebevi’yi kurmak oldu ve orayı bir medreseye çevirdi. Orada yetişen sahabeler, yeryüzüne dağılarak gönülleri fethettiler. İslam bu şekilde, gönülleri fethederek yayıldı. İlim, irfan, mektep, medrese bizim medeniyetimizin temel noktasıdır.”

Erbaş, sosyoloji, psikoloji, din, edebiyat gibi pek çok farklı alanda okumalar yapmak gerektiğini belirterek, “ Bütün kitaplar, Kuran’ı Kerim’i daha iyi anlamak amacıyla okunmalıdır. Bu amaçla okursak nafile ibadet yapmış oluruz. Ne kadar çok farklı alanlarda kitap okursak Kuran’ı Kerim’i o kadar iyi anlarız” ifadelerini kullandı.

Programa, Başkan Erbaş’ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı, Yard. Doç. Dr. Selim Argun, Diyanet’in üst düzey yöneticileri ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.