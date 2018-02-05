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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Riyad Uluslararası Türk Okulunu ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Riyad Uluslararası Türk Okulunda öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Riyad Uluslararası Türk Okulunu ziyaret etti

05 Şubat 2018 20:09

Okula gelişinde Okul Müdürü Zeki Bozkurt, öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Erbaş, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilere hitap etti. Okulda kendisini Türkiye’de gibi hissettiğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstiklal Marşı'yla başlamanın son derece anlamlı olduğunu belirtti. Öğrencilere “İstiklal Marşı'nı hepiniz biliyor musunuz, hanginiz ezbere okuyabilir” diye soran Erbaş, el kaldıranlar arasında yer alan ilkokul öğrencisi Merve İpek'i kürsüye davet etti. Erbaş, İstiklal Marşı'nın bir bölümünü Merve İpek'le beraber okudu. Eğitim sisteminin kendisinin öğrencilik dönemlerine göre çok geliştiğini ifade eden Erbaş, “Bizim zamanımızda bu imkanlar yoktu. Şu anda imam hatip liselerinde ve diğer liselerimizde milli ve manevi yönden gelişmek için çok güzel imkanlar var” diye konuştu.
Erbaş, ayrıca Suudi Arabistan'da yaşayan Türk Okulu öğrencilerine Arapça'yı öğrenmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Gerekirse anne babalarınıza sizi kursa göndermelerini söyleyin. Arkadaşlarınızdan duyduğunuz Arapça ile kalmayın" dedi.

Riyad Uluslararası Türk Okulu ziyaretine Erbaş’ın yanısıra Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök, Din İşleri Yüksek Kurul Başkanı Ekrem Keleş, Başkan Yardımcısı Selim Argun ile Başkanlık üst düzey yöneticileri katıldı. Erbaş, ziyaretin sonunda öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Musa Erdoğan

Etiketler: Ali Erbaş

 

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