Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Sergen Pamukçu’nun ailesine hac müjdesi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Afrin’de Zeytindalı Harekatı esnasında şehit olan Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Hatay Akasya Mahallesi'ndeki baba evinin önünde kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul eden şehidin babası Fadil ve abisi Selahattin Pamukçu’ya başsağlığı dileklerini ileten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından şehit için dua etti.

Başkan Erbaş taziyede şehitliğin önemine değinerek şu niyazda bulundu: “Ya Rabbi, şehit olarak huzuruna gelmiş olan Sergen Pamukçu kardeşimizi iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbi biz şahitlik ediyoruz Sergen kardeşimiz senin yolunda en mübarek varlığını, canını feda etti, şehit oldu şahitliğimizi ve onun şehitliğini makbul eyle, kabul eyle. Ya Rabbi bütün şehitlerimize rahmet eyle gazilerimize acil şifalar ve hayırlı ömürler nasip eyle. Allah'ım vatanımız, milletimiz, ezanımız, bayrağımız için içerdeki ve dışarıdaki bütün hainlerin kurmuş oldukları her türlü tuzakları, her türlü hile ve desiseleri kendi başlarına çevir. Allah'ım şanlı ordumuzu muzaffer eyle, onlara kudretinle nusretinle yardım eyle.”

“Diyanet olarak şehidimizin vasiyetini üstleniyoruz”

Başkan Erbaş, duanın ardından şehidin annesi ve babasının hacca gitmesi için yapmış olduğu vasiyeti hatırlatarak “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak burada bize düşen görev, hiçbir şekilde yazılmadan, kuraya da tabi tutmadan biz bu vasiyeti üstleniyoruz. Tabii kendileri arzu ettikleri takdirde biz bu vazifeyi inşallah yapmış olacağız” dedi.

Taziyeye Başkan Erbaş’ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ve Diyanet’in üst düzey yöneticileri katıldı.

Musa Erdoğan