Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri’de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, FETÖ’den kapatılarak Şehit Ömer Halisdemir Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak faaliyet gösteren okulu ziyaret ederek ‘İnsanlığın umudu gençlik buluşması’ programına katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, “Muhterem başkanım. İnşallah sizlerin de himmetleriyle bizler de burada çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bu çocuklar, İmam Hatip nesli ümmetin umudu olacak” ifadelerini kullandı.

Programda dünyanın çeşitli yerlerinden gelerek burada eğitim alan Müslüman çocuklara hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, gördüğü tablo karşısındaki duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görmez, “Gördüğüm bu tablo muhteşem bir tablo. Bu tabloyu meleklerin bile seyrine doyamayacağı bir tablo. Anadolu’nun Kayseri’sinde Afrika’dan, Asya’dan Müslüman kardeşlerle dünyanın her tarafından Müslüman gençlerin Anadolu’daki kardeşleriyle beraber burada ilim tahsil etmeye başlaması başlı başına Rabbimizin en büyük lütfudur. Allah’a hamt olsun. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İslam Alemi’nin zor bir dönemden geçtiğinin altını çizen Görmez, “Zor zamanlardan geçiyoruz. Milletimiz, alemi İslam, insanlık hep bir umut arıyor. Bütün insanlık bir umut arıyor. Afrika’dan Asya’ya, Uzakdoğu’dan Latin Amerika’ya dünyanın her tarafında özellikle Müslümanlar bir umudun peşinde. Uluslararası İmam Hatip Projesi Türkiye Diyanet Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü bu büyük proje bütün insanlığın umudunu yeşertecektir diye umut ediyorum. Cenab-ı Allah bu umudun hakkını bilmeyi bizlere nasip eylesin. İnşallah bütün dünyada İslam medeniyeti yeniden ihya edilecektir. Ama bunu sizler ihya edeceksiniz. Medeniyet ancak ilimle ihya edilir. Bizim zor dönemlerimizde biz Müslümanlar ilimle, alimlerin çabaları ve gayretleriyle üstesinden geldik” diye konuştu.

“Bu binanın tahsisi çok isabetli olmuş”

FETÖ’den kapatılan okul binasına Şehit Ömer Halisdemir Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi tabelasının asılmasının çok isabetli bir karar olduğunu vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Bu binalara yardımda bulunanların parası helalmiş. Onun için hak yerini bulmuş, tam da bütün dünyadan gelen bu güzel gençlere bu binanın tahsis edilmesi çok isabetli olmuş. Bu kararı alan herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Öğrencilere nasihatlerde bulunan Görmez, “Elbette sizler önce alim olmayı hedefinize koyacaksınız. Bu ümmeti, İslam medeniyetini ayakta tutan en büyük gücün, insanlığı aydınlatan alimler olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Alim olmayı hedefinize koyacaksınız. Sadece sınavları geçerek imam hatip mezunu olmayı düşünmeyeceksiniz. Sadece İlahiyat Fakültesi mezunu olarak diploma sahibi olmayı düşünmeyeceksiniz. Aynı zamanda bugün bütün alemi İslam’da kol gezen cehaleti ortandan kaldıracak büyük birer alim olmayı hedefinize koyacaksınız” dedi.

Turan Bulut