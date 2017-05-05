Diğer
Kategoriler

Diyanet İşleri Başkanı Rusya’da cami açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Rusya’nın Kostroma şehrindeki Merkez Camisi açılış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Rusyada cami açılışına katıldı

05 Mayıs 2017 15:10

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, bugün Rusya’nın Kostroma şehrinde Diyanet İşleri Başkanlığının da yapımına katkı sağladığı Kostroma Cami’nin açılışını yaptı. Açılış törenine, Görmez ve beraberindeki heyet ile Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin de katıldı.

Görmez, açılışın ardından Kostromalı Müslümanlara Cuma hutbesi okuyup namaz kıldırdı.
Prof. Dr. Mehmet Görmez, açılış töreni sırasında yaptığı konuşmasında, caminin önemini vurgulayarak, “Bugün Kostroma’da bir cuma vaktinde bir cami açıyoruz. Ancak bu caminin açılışının hem Rusya için Hem Rusya Müslümanları için hem Müslüman Tatar halkı için hem de bütün insanlık için taşıdığı çok özel anlamlar var, çok özel manaları var.

Birinci manası, her şeyden önce bu Kostroma güzel vilayetin bin yıllık tarihinde Müslümanların varlığını varlıklarını koruyarak buraya geldiklerini, başka din mensuplarıyla birlikte barış içerisinde yaşayarak bugüne kadar geldiklerini belgeleyen bir tapu, bir senet olarak çok büyük anlamlar taşıyor” dedi. Görmez, Kostroma Merkez Camisi’nin diğer anlamını “ 2. Dünya savaşından sonra bu topraklarda kendi vatanını ve topraklarını savunan şehit olan tatar Müslümanların hatırasına ve anısına tahsis edilmiş olmasıdır” diye konuştu.

Görmez, ülkelerin büyüklüğünün artık sadece maddi kalkınmayla ölçülmeyeceğini belirterek “Artık ülkelerin büyüklüğü, farklı inançları özgürlük içerisinde din özgürlüğüne tanıdığı imkanlar ile ölçülebilecektir” dedi.

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, rusya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!