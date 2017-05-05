Diyanet İşleri Başkanı Rusya’da cami açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, bugün Rusya’nın Kostroma şehrinde Diyanet İşleri Başkanlığının da yapımına katkı sağladığı Kostroma Cami’nin açılışını yaptı. Açılış törenine, Görmez ve beraberindeki heyet ile Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin de katıldı.

Görmez, açılışın ardından Kostromalı Müslümanlara Cuma hutbesi okuyup namaz kıldırdı.

Prof. Dr. Mehmet Görmez, açılış töreni sırasında yaptığı konuşmasında, caminin önemini vurgulayarak, “Bugün Kostroma’da bir cuma vaktinde bir cami açıyoruz. Ancak bu caminin açılışının hem Rusya için Hem Rusya Müslümanları için hem Müslüman Tatar halkı için hem de bütün insanlık için taşıdığı çok özel anlamlar var, çok özel manaları var.

Birinci manası, her şeyden önce bu Kostroma güzel vilayetin bin yıllık tarihinde Müslümanların varlığını varlıklarını koruyarak buraya geldiklerini, başka din mensuplarıyla birlikte barış içerisinde yaşayarak bugüne kadar geldiklerini belgeleyen bir tapu, bir senet olarak çok büyük anlamlar taşıyor” dedi. Görmez, Kostroma Merkez Camisi’nin diğer anlamını “ 2. Dünya savaşından sonra bu topraklarda kendi vatanını ve topraklarını savunan şehit olan tatar Müslümanların hatırasına ve anısına tahsis edilmiş olmasıdır” diye konuştu.

Görmez, ülkelerin büyüklüğünün artık sadece maddi kalkınmayla ölçülmeyeceğini belirterek “Artık ülkelerin büyüklüğü, farklı inançları özgürlük içerisinde din özgürlüğüne tanıdığı imkanlar ile ölçülebilecektir” dedi.