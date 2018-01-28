Diyanet İşleri Başkanı’ndan Mehmetçiğe dua

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ile kardeş bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’dan itibaren “Zeytin Dalı Harekatı” başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın mesajının da yer aldığı açıklamada Türkiye genelindeki 90 bin camide Afrin’de başlatılan harekatın zaferle sonuçlanabilmesi için yatsı ve sabah namazlarında dua edileceği belirtilmişti. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine mensup teröristleri etkisiz hale getirilmek üzere başlatılan harekatın zaferle sonuçlanabilmesi için Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Camii’de sabah namazı öncesinde Diyanet İşleri Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından Fetih Suresi okundu. Okunan sure sonrasında kılınan sabah namazı ve okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın rehberliğinde cemaat, ellerini semaya açarak Türk ordusu ve milleti için dualar etti.

“HAİN VE KAHPELERE KARŞI BİZE YARDIM EYLE ALLAH’IM”

Sabah namazında gerçekleşen dualar sonrasında cemaate vaaz veren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Okumuş olduğumuz Fetih Suresi’nden ve yine okunan hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı sınır boylarında ve sınır ötesinde senin rızanı kazanmak, vatan, ezan ve bayrak için en değerli varlığını yani canını feda eden şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle Allah’ım. Sabahın bu vaktinde ülkemizin bütün camilerinde ve bu camide özel bir niyet ile huzurunda buluştuk. Milletçe hep birlikte ellerimizi sana açtık dua ediyoruz, ellerimizi boş çevirme yarabbi. Allah’ım vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman güvenlik güçleri ve yiğit askerlerimizin başlatmış olduğu harekatı hayırlı eyle. Şanlı ordumuza kudretinle yardım eyle Allah’ım. Barış ve güvenliğin tesisi mukaddesat uğruna mücadele eden ordumuza Bedir’de yaptığın gibi meleklerinle yardım eyle Allah’ım. Bu azgın ve zalim topluluğa, terör örgütlerine, düşmanlara karşı, içimizdeki ve dışımızdaki hain ve kahpelere karşı bize yardım eyle Allah’ım” dedi.

“MEHMETÇİĞİMİZ TERÖRİST VE HAİNLERİN ZULMÜNE ENGEL OLMAK İÇİN ORADA”

Prof. Dr. Erbaş, dün Kilis’te bir camiye atılan roket sonrası şehit olan Muzaffer Aydemir’in ailesini ziyaret ettiği ve Aydemir’in şehadete ermeden kısa bir süre önce Afrin Harekatı’na katılarak savaşıp şehit olmak isteğinde bulunduğunu dile getirdi. Erbaş, “Mehmetçik, Muhammet kelimesinin Türkçe’sidir. Muhammet, Mehmetçik demektir. Orada bizim Muhammetler’imiz bugün. Teröristlerin, hainlerin ve onların arkasında ki güçlerin zulmüne engel olmak için. Bugün bizim ordumuzun, askerimizin; kılıcı, silahı zalimin karşısında yer alıyor. Mazlumun yanında yer alıyor. Dün akşam yine iki şehidimiz oldu, onlara da dua ediyoruz. Kilis’e gittik hemen o olayın ardından, camiyi bombaladılar düşünebiliyor musunuz? Camide iki şehidimiz var. Ve şehitlerimizden birisi yaşlı bir amca, Muzaffer amca. Onun oğullarını ziyaret ettim gittim taziyelerde bulundum. Şehit olmadan kısa bir zaman önce demiş ki; ne olur müsaade edin gideyim orada savaşayım ve şehit olayım demiş. Vali bey bana anlattı, bu sözü söylediği anı da fotoğraflamışlar, o anları Muzaffer amcanın şehit olma isteğini aktardı. Ve Allah ona şehitlik nasip etti” diye konuştu.

Yapılan dua ve Prof. Dr. Erbaş tarafından cemaate verilen vaazın ardından program sona erdi.

Burak Can Tokyürek