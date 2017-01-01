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Diyanet İşleri Başkanından terör saldırısına ilişkin açıklama !

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin, "Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının bir farkı yoktur. Teröristlerin hedefi mekanlar değil, insandır, ülkedir, millettir, insanlıktır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanından terör saldırısına ilişkin açıklama !

01 Ocak 2017 10:24

Twitter hesabından yaptığı açıklamada terör saldırısını lanetleyen Mehmet Görmez, "Yeni yılın ilk saatlerinde savunmasız insanlar üzerinde üzerine hunharca yapılan silahlı saldırı bütün milletimizi derinden yaralamıştır. Bu bir vahşettir, dehşettir, cinayettir ve katliamdır. Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının bir farkı yoktur. Teröristlerin hedefi mekanlar değil, insandır, ülkedir, millettir, insanlıktır. Terör nereden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bu gece yapılan bu terörü diğer olaylardan ayıran tek fark toplumda fitne oluşturarak yaşam biçimlerine göre toplumu bölmek ve karşı karşıya getirmektir. Gün terörün her çeşidine karşı milletçe kenetlenme günüdür. Hiçbir Müslüman vicdanın asla kabul etmeyeceği bu katliamı yapanları şiddetle telin ediyor, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

Etiketler: Mehmet Görmez


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