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Diyanet İşleri Başkanlığı: 'Sandalyede namaz olmaz'

Camilerde sandalye ve taburelerde namaz kılınmaması gerektiğini belirten Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Namazı ayakta kılamayan kimse için kolaylıklar var ama bunun içinde sandalyede oturmak yok” ikazında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı: Sandalyede namaz olmaz

29 Eylül 2016 08:15

Son zamanlarda camilerde her geçen gün artan sandalye, tabure hatta özel banklar üzerinde namaz kılınması uygulamasına Diyanetten ikaz geldi.

Din İşleri Yüksek Kurulu, “Namazı normal şekli ile ayakta kılmaya gücü yetmeyen kimse için asıl olan namazını oturarak kılmaktır. Böyle bir kişi namazını kendi durumuna göre diz çökerek veya bağdaş kurarak yahut ayaklarını yana ya da kıbleye doğru uzatarak kılar” dedi.

Sandalyede namaz kılmanın caiz olmadığına dair Diyanet’in sözlü ve yazılı uyarılarına rağmen camilerdeki sandalye ve tabureler her geçen gün artıyor. Hatta bazı camilerde evinden getirdiği sandalye ile namaza dâhil olanlar bile var.

Ahmet Münir EREN / Türkiye Gazetesi 


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