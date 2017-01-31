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Diyanet, üniversite öğrencilerini umreye götürecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde okuyanlar başta olmak üzere 4 bin üniversite öğrencisi için özel umre turu düzenliyor.

Diyanet, üniversite öğrencilerini umreye götürecek

31 Ocak 2017 10:27

Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversite öğrencilerinin bilgi, görgü, tecrübe, dini duygu ve motivasyonlarının artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla özel umre turu düzenliyor. 4 bin öğrenci, öğretim üyelerinin rehberliğinde kutsal topraklara gidecek. 6-7 gün sürecek ziyarette, Mekke'de kalış süresi 4-5, Medine'de ise 2 gün olacak. Konaklama 3 kişilik odalarda olacak. Mekke’de otellerden Kabe’ye ulaşım servislerle sağlanacak. Ücretler ise kişi başı 2 bin 250 TL olarak belirlendi. Turlara katılmak isteyenlerin 25 yaşını doldurmamış olmaması ve Türk Hava Yolları miles&smiles üyesi olma şartı aranacak. Öğrenciler, https://www4.thy.com/tkmiles/membersignin.tk?lang=trlink adresinden miles&smiles üyeliği yapabilecek.

Kayıt nasıl yaptırılacak?
Umreye gitmek isteyenler ilan edilen umre turuna ait banka kodu ile Hac ve Umre Müdürlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin veya taksitli olarak yatırabilecek. Bu kapsamda öğrenciler, il/ilçe müftülüklerine müracaat ederek veya elektronik ortamda hac.diyanet.gov.tr adresinden kayıtlarını yapabilecekler. Ücretler, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halkbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şubelerine yatırılabilecek. Müftülüğe geçerlilik süresi en az 1 yıl olan pasaport teslim edilecek.
İsteyenler, Albaraka Türk Katılım Bankası’nın 6, Vakıfbank ve Halkbank’ın sunduğu 4 aya kadar taksit imkanından yararlanabilecek. Bu işlemlerden dolayı umre yolcusundan herhangi bir ücret farkı alınmayacak.

İmkanı olmayanlar için hayırseverler devrede
Umreye gitmek isteyip de imkanı olmayanlar için belediyeler, STK'lar, hayırseverler seferber olacak. İlk kafile 22 Şubat'ta yola çıkacak, son kafile ise 24 Mayıs'ta. Dönüşler ise 31 Mayıs'ta son bulacak.

"İlk kafile için son müracaat tarihi 10 Şubat"
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Dursun Aygün, üniversite öğrencilerine yönelik projeyi çok önemsediklerini belirterek, hayırseverlerin de desteği ile binlerce gencin kutsal topraklarda olacağını söyledi. Aygün, projeyle ilgili olarak şunları söyledi:

"İlk kafile için son müracaat tarihi 10 Şubat. İlk kafile 22 Şubat’ta Sabiha Gökçen Havalimanından hareket edecek. Turlarımız haftada 4 gün 80’er kişi olarak planlandı. Her grubun başında en az 1 sorumlu öğretim görevlisi bulunacak."  

Pelin Üzek


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