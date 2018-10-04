Diyanetten "faiz" açıklaması

Açıklamada, bahse konu faiz gelirinin personele yersiz (mevzuata aykırı olarak) ödenen paraların (aile yardımı, harcırah, ek ders vb.) kontrol-denetim sonucunda farkına varıldığında geriye alınması aşamasında faiziyle hazineye ödenmesi işlemi olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu durum 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun değişik 71. maddesi gereği ortaya çıkan, devletin bütün alacaklarında uyguladığı kanuni bir zorunluluktur. Yoksa Başkanlığımızın bir işletme gibi gelirlerinden faiz elde ettiği ve kullandığı gibi bir durum söz konusu değildir. Personelden yapılan bu istirdat (geri alma, tahsil) faizi hazineye îrat kaydedilmektedir. Özetle devletin bütçesinin zarara uğramasının önlenmesi söz konusudur" denildi.