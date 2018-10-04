İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyanetten "faiz" açıklaması

Diyanetten
Diyanetten "faiz" açıklaması

Bugün bazı medya organlarında yer alan "Diyanet’in faizden gelir elde ettiğine dair" iddialarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, bahse konu faiz gelirinin personele yersiz (mevzuata aykırı olarak) ödenen paraların (aile yardımı, harcırah, ek ders vb.) kontrol-denetim sonucunda farkına varıldığında geriye alınması aşamasında faiziyle hazineye ödenmesi işlemi olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu durum 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun değişik 71. maddesi gereği ortaya çıkan, devletin bütün alacaklarında uyguladığı kanuni bir zorunluluktur. Yoksa Başkanlığımızın bir işletme gibi gelirlerinden faiz elde ettiği ve kullandığı gibi bir durum söz konusu değildir. Personelden yapılan bu istirdat (geri alma, tahsil) faizi hazineye îrat kaydedilmektedir. Özetle devletin bütçesinin zarara uğramasının önlenmesi söz konusudur" denildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.