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Diyanet’ten ‘trafik kuralları’ uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı müftülükler aracılığı ile ülke genelinde bayram tatili sonrası yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle vatandaşları trafik kurallarının uyulması konusunda uyarı yaptı.

Diyanetten trafik kuralları uyarısı

16 Eylül 2016 14:37

Cuma hutbesinde cemaate seslenen imamlar trafik kurlarına uymamanın ‘kul hakkı’na girdiğini belirten imamlar herkesin sabırlı olmasını ve kurallara azami ölçüde riayet göstermesini istediler.  Millet olarak Kurban Bayrımı’nı ve bayram dolayısıyla 9 günlük tatilin sonuna gelindiğini belirtilen hutbede dönüş yolculukları nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunun dikkat çekildiği hutbede her bayramda yaşanan trafik kazaları dile getirildi. Kurallara uyulmaması sonucu yaşanan kazalarda onlarca ocağın söndüğü ve büyük acıların yaşandığı belirtilerek bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için özellikle dönüş yolunda herkesin kuralara uyması istendi.

“Trafik kurallarına uymamak da kul hakkına girer”
Hayatın her alanında olduğu gibi trafikte de saygı ve kurallara uyulmasının insani vecibelerden olduğu belirtilen hutbede, “Son yıllarda yaşadığımız trafik kazaları, bayramların huzur ve sevincini acı ve hüzne dönüştürüyor. Bu kazalarda nice insanımız, nice kardeşimiz can veriyor. Nice aileler yok oluyor. Nice ümitler, nice istikballer sönüyor. Nice anne-babalar, evlatlar, yakınlar, gözü yaşlı, boynu bükük kalıyor. Bugünlerde artık evimize, yuvamıza, işimize geri dönüş yolculuğumuz var. Bu noktada bütün kardeşlerimizi trafik kurallarına uymaya, sabırlı ve dikkatli davranmaya, birbirimizin hak ve hukukunu korumaya davet ediyorum. Yüce Rabbimiz, bütün kardeşlerimizin sağ salim yuvalarına ulaşmasını nasip etsin. Bizleri her türlü kaza, bela ve musibetten muhafaza eylesin” denilerek trafik kurallarına uymamanın kul hakkına girdiği belirtildi. 

İbrahim Kılınç

Etiketler: cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, trafik kuralları


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Toplam Yorum (1)

  • iha nın başlık haber leri çok… : 16 Eylül 2016, Cuma 15:30
    00
    trafik savaşımı dünya savaşımı bilemedim insnları tedirgin etmeyin
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