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Diyanetten yeni yılla ilgili cuma hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan cuma hutbesinde yeni bir yılın ilk saatlerinin başka kültürlere, başka dünyalara ait yılbaşı eğlenceleriyle israfa dönüştürülmesinin düşündürücü olduğu belirtilerek, sevap-günah, hayır-şer konularında muhasebe yapılması gereken saatlerin emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi şans oyunlarıyla heba edilmesinin üzücü olduğu kaydedildi.

Diyanetten yeni yılla ilgili cuma hutbesi

30 Aralık 2016 16:46

Türkiye genelindeki tüm camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Ömür Nimeti" konulu cuma hutbesi okundu. Hutbede kısa bir süre önce yeni bir hicri yıla girildiği belirtilerek, “Bugünlerde ise miladi yılın son günlerini yaşıyoruz. Ömür sermayemizden bir yıl daha eksildi. Yüce Rabbimiz, hepimize hayırlı, bereketli bir ömür lütfeylesin. Şu bir gerçek ki ister hicri, ister miladi olsun. Mühim olan, günlerimizi, yılımızı nasıl değerlendirdiğimizdir. Zamanın birer şahidi olan ay da Allah’ın âyetidir, güneş de Allah’ın âyetidir. Aslolan Rabbimizin bir nimeti ve emaneti olan zamanın içini nasıl doldurduğumuzdur. Sayılı nefeslerimizi nasıl ve hangi amaçla harcadığımızdır. Ömür sermayemizin her bir ânını, her bir gününü yaratılış ve varlığımızın gayesine uygun olarak kullanıp kullanmadığımızdır” denildi.

“İnsanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz”
“Peygamberimiz (s.a.s), 'Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz' buyurmuştur” ifadesinin yer aldığı hutbede, kıyamet gününde insanların ömrünü, gençliğini nerede nasıl geçirdiği, kazancını nereden elde ettiği, ilmiyle amel edip etmediği gibi sorularla hesaba çekileceği belirtildi. Hutbenin devamında şunlar kaydedildi:
“Her yılın sonu, yeni bir yılın başlangıcıdır aslında. Öyleyse bu yeni başlangıcı vesile kılarak hadiste dile getirilen soruları kendimize yeniden soralım. Unutmayalım ki ömür sermayesinden geçen bir yılın sonunda kendini ve yaratılış gayesini unutarak, değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayr-i meşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz. Yeni bir yılın ilk saatlerinin başka kültürlere, başka dünyalara ait yılbaşı eğlenceleriyle israfa dönüştürülmesi ne kadar da düşündürücüdür. Sevap-günah, hayır-şer konularında muhasebe yapılması gereken saatlerin emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi şans oyunlarıyla heba edilmesi ne kadar da üzücüdür. Yüce Rabbimiz, ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından daha hayırlı ve bereketli yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hesabını veremeyeceğimiz bir hayat yaşamaktan hepimizi muhafaza eylesin.” 

Pelin Üzek
 

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı


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