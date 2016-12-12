Avrupa Birliği Gençlik Programları Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Her Yerde Mizah Girişimi’nin koordinatörlüğü ile Gençlik ve Değişim Derneği’nin ortaklığında 6 ülkeden gelen 33 genç Diyarbakır’da bir araya geldi. Portekiz, İtalya, Letonya, İspanya, Macaristan ve Türkiye’den 33 gencin katıldığı etkinlikte farklı kültürlerde mizah ile ilgili tartışma ortamı oluşturuldu.

Konu ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Değim Derneği Başkanı Umut Suvari, bugüne kadar hiçbir gençlik kuruluşunun mizah teması ile uluslararası bir proje gerçekleştirmemiş olmasından dolayı, projelerine olan ilgilinin çok yoğun olduğunu söyledi. Farklı illerde bulunan uluslararası projelere katılımcı bulmanın sıkıntısının yaşandığını fakat kendi projelerine 6 ülkeden 33 genci dahil edebildiklerini kaydeden Suvari, “Ortak bir coşkusallık ve bir birlik yaratması bakımından, en etkili öğrenme yöntemlerinin temelini oluşturan mizahın bugüne kadar yeterince irdelenmediğine ve planlanmış bir şekilde kullanıldığında ne denli önemli katkıları olabileceğinin üzerinde yeterince düşünülmediğine inandığımızdan ve bu önemli alana dikkat çekmek istememizden dolayı, böyle bir projeyi hayata geçirmek istedik. Ortak ve evrensel özelliklerimizden olan mizahın gerek kültürlerimizdeki gerekse de çalışmalarımızdaki rolünü daha iyi kavramak ve bunu daha da zenginleştirerek etkin bir şekilde kullanmayı amaçladık. Farklı kültürler hakkındaki klişe, önyargı ve olumsuz fikirlerin ortadan kaldırılmasında en etkili araçların başında mizahın geldiğine inandığımızdan ve bundan dolayı da mizahın uluslararası çalışmalarda daha ön planda olmasını sağlamak istedik. Gençlerin, mizah türlerini daha yakından tanımalarını ve gençlik çalışmalarında etkili bir araç olarak kullanmalarını sağladık. Mizahın, farklı ülkelerde sosyal-ekonomik-politik yaşamla ilişkisini tartışma fırsatı bulduk. Özellikle gençlik alanındaki kurum, kuruluşlar veya diğer paydaşlar arasında artan işbirliği aracılığıyla, gençlik çalışmalarının kalitesini artırmayı teşvik etmek istiyoruz. Farklılıklardan ziyade ortak değerler üzerinden hareket ederek, birbirlerini rakip olarak gören değil, birbirlerinin çalışmalarına destek veren, katkı sunan, aktif bir şekilde yer alan gençlik çalışanlarının sayısının artırılmasında bir farkındalık oluşturmak istiyoruz” dedi.