Diğer
Kategoriler

Diyarbakır adliyesinde 4 ayda bin 488 kesici ve delici alet ele geçirildi

Diyarbakır adliyesinde 4 ayda yapılan kontrollerde bin 488 adet kesici ve delici suç aleti ele geçirilirken, haklarında yakalama kararı bulunan 375 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır adliyesinde 4 ayda bin 488 kesici ve delici alet ele geçirildi

27 Nisan 2018 12:01

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada adliye binasına gelen vatandaş ve personelin vahim olaylara karışmaması amacıyla alınan önlemlerle muhtemel olayların önüne geçildiği belirtildi. Açıklamada, “Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca adliye ana hizmet binasına gelen vatandaşların ve personellerin vahim olaylarla karşılaşmaması amacıyla girişlerinde alınan önlemlere ilişkin elde edilen sayısal veriler, yaşanması muhtemel olayların önüne geçildiğini göstermektedir. Adliye ana hizmet binası girişlerinde bulunan X-Ray cihazı ile tespit edilen, güvenlik görevlilerinin yaptığı aramalarda; 610 adet farklı ebatlarda bıçak, 172 adet makas, 641 adet neşter - jilet, 6 adet biber gazı, 59 adet kesici ve delici özellikte cisim olmak üzere toplam bin 488 adet kesici ve delici nitelikte alet ele geçirilmiştir” denildi.

Yakalama kararı bulunan 375 kişi gözaltına alındı
Açıklamada, adliyeye girişinde yapılan sorgulamalarda yakalama kararı bulunan 375 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, “Bununla birlikte adliyemiz ana hizmet binası girişinde 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 210 bin 91 kişinin GBT sorgusu yapılmış, yapılan sorgu sonucunda çeşitli suçlardan arama ve yakalaması bulunan 375 kişi yakalanmıştır. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olarak vatandaşlarımızın can güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti gösteren emniyet görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Adliyemizde yaşanması muhtemel vahim olayların önüne geçmek amacıyla en üst seviyede ve hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç