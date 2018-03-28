Diyarbakır-Almanya direkt uçuşları başlıyor

Diyarbakır Havalimanından Almanya’nın Frankfurt, Hannover ve Düsseldorf şehirlerine başlayacak olan direkt uçuşlara ilişkin tanıtım toplantısı düzenlendi. Bir otelde yapılan toplantıya Vali Hasan Basri Güzeloğlu, DTSO Başkan Yardımcısı Metin Aslan, TURSAB İl Temsilcisi Mehmet Akyıl, SunExpress Havayolları Genel Müdür Yarımcısı Ahmet Çalışkan, kurum müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır’ı dünyaya bağlayacak, Diyarbakır’ın ve bölgenin gelişme ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlayacak bir gelişmeyi paylaşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Diyarbakır hedeflerinin en önemli yakalarından birinin Diyarbakır’ı ulaşılabilir, erişilebilir ve dünya ile entegre olabilir bir perspektifte değerlendirmek olduğunu belirten Güzeloğlu, “Bu noktada süren çalışmaların çok önemli bir aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Diyarbakır’ı Avrupa’ya ve bir anlamda dünyaya bağlıyoruz. SunExress ile başlayacak 19 Haziran’daki seferler ilk etapta çok iddialı bir şekilde Almanya’nın 3 şehrine doğrudan ve direkt uçuşlarla haftada bir gün karşılıklı olmak üzere başlıyor. Frankfurt, Hannover ve Düsseldorf’a başlayan bu seferler aslında bir ilk ve başlangıç olmanın yanı sıra geleceğin büyük ve iddialı değişiminin de habercisi oluyor. Şüphesiz bu 3 kentin dışında Türkiye bağlantılarıyla da Avrupa’nın 19 kentine Diyarbakır doğrudan uçuşlarla bağlanmış oluyor. Bu büyük kazanım, bu büyük gelişme şüphesiz sadece Diyarbakır’ı değil, Diyarbakır’a komşu bütün illerimizi etkileyen ve etkileyecek olan çok önemli bir gelişimdir ve kazanımdır. Ülkemizin bu çok önemli ve çok değerli bölgesini, coğrafyasını bütün zenginliklerinin dünyayla buluşmasıdır. İlk etapta bu yıl için ayrılan koltuk sayısı 312 bin 984’tür. Bu da çok iddialı ve çok değerli bir başlangıcı gösteriyor. SunExpress’in Diyarbakır’a güvenini gösteriyor. Diyarbakır’ın potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bin 656 gerçekleştirilecek uçuş sayısıyla inşallah biz başlangıçtaki bu iddialı hedefimizi aşacak çok daha öteye ve iddialı bir perspektife Diyarbakır ve bölgeyle buluşmuş olacağız. Diyarbakır’ın çok modern havaalanı, gerçekten altyapısıyla çok güçlü ulaşım ağı bağlantı noktası böylelikle uluslararası noktada çok iddialı bir konuma geliyor” diye konuştu.

Diyarbakır’dan Almanya’nın 3 kentine direkt uçuşların başlayacağını belirten SunExpress Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ise, “Anadolu’nun 9 kentinden Avrupa’ya 17 noktaya ulaşım sağlıyoruz. Bugünkü toplanma amacımız bu 9 şehre çok yıldız bir şehri Diyarbakır’ı eklemiş olacağız. Diyarbakır 10’uncu şehrimiz olarak Avrupa’ya direkt olarak bağladığımız önemli bir destinasyon merkezi olacak. 2018 yılında bu arz edeceğimiz dış hat kapasitesi ile birlikte 312 bin 900 koltuk kapasitesi arz etmiş olacağız. Bin 656 sefer icra edeceğiz 2018 yılında. 2016 yılından bu yana koymuş olduğumuz kapasite ile taşıdığımız yolcu sayımız 3 milyona ulaşmış bu da çok kıymetli. Bu 3 milyon yolcunun ticaret, sınai ve çok değişik kültürel etkileşimle ve turizmle bağlayan bir ilkesi var ve inşallah bunu Avrupa’ya da bağlayarak çok daha ileri bir noktaya taşımak arzusundayız. Bu vesileyle Diyarbakır’ı Frankfurt, Hannover ve Düsseldorf olmak üzere haftada bir sefer ile 19 Haziran’da başlıyor ve bu şehirlere direkt uçuşlar sağlamış olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından SunExpress Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan tarafından Vali Güzeoğlu’na uçak maketi hediye edildi.

Ejder Ediz Işık