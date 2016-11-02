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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyum görevine başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın terör soruşturması kapsamında tutuklanmasından sonra belediyeye kayyum olarak atanan Cumali Atilla yeni görevine başladı. Bazı çalışanlar ise binadan ayrıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine atanan kayyum görevine başladı

02 Kasım 2016 09:38
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyum görevine başladı - Tıkla İzle

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı önceki gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklamanın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Ankara Etimesgut İlçe Kaymakamı Cumali Atilla dün gece Diyarbakır’a geldi. Sabahın erken saatlerinde belediyeye giriş yapan Atilla yeni görevine başladı.

Polis, çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken belediyenin çevresi bariyerlerle kapatıldı. Cumali Atilla'nın binaya girişinden sonra bazı belediye çalışanları binadan ayrıldı.

Aydın Yorat - Emrah Kızıl

 

Etiketler: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi


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