Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde 25 Ekim’de gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, önceki gün çıkarıldıkları mahkemece, “terör örgütüne üye olma suçundan” tutuklanarak Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

İçişleri Bakanlığı, belediyeye, Ankara’nın Etimesgut İlçe Kaymakamı Cumali Atilla’yı kayyum olarak atadı. Atilla, saat 21.20 sıralarında Ankara'dan tarifeli uçakla kente geldi. Bir grup gazeteci tarafından karşılanan Atilla, kendisine soru sormak isteyen gazetecilere teşekkür ederek, bindiği araçla havalimanından ayrıldı.

Atilla’nın yeni görevine yarın sabah başlayacağı öğrenildi.

Burak Emek - Emrah Kızıl