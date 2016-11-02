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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyum olarak atanan Atilla kente geldi

Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alındığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyum olarak atanan Ankara’nın Etimesgut İlçe Kaymakamı Cumali Atilla kente geldi. Atilla'nın yarın göreve başlayacağı öğrenildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyum olarak atanan Atilla kente geldi

02 Kasım 2016 00:30
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyum olarak atanan Atilla kente geldi - Tıkla İzle

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde 25 Ekim’de gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, önceki gün çıkarıldıkları mahkemece, “terör örgütüne üye olma suçundan” tutuklanarak Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

İçişleri Bakanlığı, belediyeye, Ankara’nın Etimesgut İlçe Kaymakamı Cumali Atilla’yı kayyum olarak atadı. Atilla, saat 21.20 sıralarında Ankara'dan tarifeli uçakla kente geldi. Bir grup gazeteci tarafından karşılanan Atilla, kendisine soru sormak isteyen gazetecilere teşekkür ederek, bindiği araçla havalimanından ayrıldı.
Atilla’nın yeni görevine yarın sabah başlayacağı öğrenildi. 

Burak Emek - Emrah Kızıl

Etiketler: Cumali Atilla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Fırat Anlı, Gültan Kışanak, kayyum, kente geldi


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