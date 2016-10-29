Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alındığı Büyükşehir Belediyesi, hizmeti aksatmaya devam ediyor. 3 gündür belediye otobüslerinin çalışmadığı kentte, çöpler toplanmıyor. Otobüslerin çalışmaması nedeniyle vatandaşlar ulaşım mağduriyeti yaşarken, kentin birçok bölgesinde çöp dağları oluştu.

Diyarbakır Valiliği tarafından belediyeye gönderilen talimat yazısında çöplerin toplanmasını istedi.

Demirtaş’tan iki farklı açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaptığı açıklamada, makine ikmal merkezlerinin önünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile kapatıldığını ve araçların çıkmasına izin verilmediği için çöplerin toplanmadığını ileri sürmüştü. Demirtaş, bugün Yenişehir ilçesinde yaptığı açıklamada ise işçilerin tepkisi nedeniyle çöplerin toplanmadığına dikkat çekti. Demirtaş, “İlk günden itibaren işçilerin bir tepkisi vardı ama dünden beri biz toplamak istedik. Makine ikmallerden araçların çıkışına izin vermediler. Şimdi DBP Eş Başkanı Kamuran Yüksek ile de görüştük. Belediyedeki arkadaşlarla da görüşülecek. Birkaç saat içinde de bu mesele çözülür diye temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.