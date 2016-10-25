Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/45832 sayılı dosyasında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma (TCK m.314/2) suçundan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, sözde Demokratik Özerkliğin ilan edildiği Demokratik Toplum Kongresine katılmak ve burada olağan üye sıfatıyla örgüt lehine konuşma yapmak, PKK/KCK silahlı terör örgütünün çağrısı ve talimatları doğrultusunda Diyarbakır ilinde düzenlenen nevruz etkinliklerinde terör örgütü lehinde söylemlerde bulunarak özerklik çağrısı yapmak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adına tescilli resmi araçları silahlı terör örgütü üyelerinin cenazelerine tahsis etmek suretiyle kullandırmak, yine yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılarak cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek nitelikte örgüt lehine söz ve eylemlerde bulunmak vb. çok sayıda eylemine yönelik olarak toplanan somut maddi her türlü şüpheden uzak kuvvetli suç şüphesi oluşturan deliller uyarınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak gözaltına alınmıştır.

Yine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/32488 sayılı dosyasında 'Devletin egemenliği altındaki topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik' (TCK m. 302/1) eylemleri nedeniyle yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Diyarbakır ili Dicle ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün amacı ve talimatları doğrultusunda, 2014 yılında yapımına başlanıp, 05/11/2015 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir askerin şehit edilmesi ile sonuçlanan eylem bütünlüğü içerisinde ülkenin bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik ve Anayasal düzenin dışında özerk yönetim ilan eden PKK/KCK silahlı terör örgütünün üyelerine ait sözde şehit mezarlığını yapmak amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait araç ve gereçleri tahsis etmek ile kamu kaynaklarını kullanarak, terör örgütü üyelerinin sözde şehitliğinin korunması ve muhafazası yönündeki eylemlerine ve silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek nitelikte örgüt lehine söz ve eylemlerde bulunmak ve benzeri eylemlere yönelik olarak toplanan somut maddi her türlü şüpheden uzak kuvvetli suç şüphesi oluşturan deliller uyarınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Fırat Anlı da gözaltına alınmıştır. Her iki soruşturma kapsamında mahkemeden alınan kararlar doğrultusunda yapılan arama ve el koyma işlemleri devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir” denildi.