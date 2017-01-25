Anma etkinliğini takip etmek üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler ile Özel Kalem Müdürlüğü’nü arayan basın mensuplarına program hakkında her hangi bir bilgi verilmedi. Etkinliği takip etmek için arayan basın mensuplarına ‘Henüz basının davet edileceği bir program hakkında üstlerimizden bize her hangi bir talimat gelmedi’ denilerek, programın yeri ve saati hakkında bilgi verilmedi. Basın mensuplarının takip etmemesi için programın yeri ile saati konusunda bilgi verilmeyen etkinlik Anadolu Ajansı’na (AA) gizlice yapılan davetle çektirildi. Diyarbakır Polisevi’nde düzenlenen şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarının anma etkinliklerine basın mensuplarının davet edilmeyerek sadece Anadolu Ajansı’nın alınması kentte görev yapan diğer basın kuruluşlarının tepkisine neden oldu.

Anadolu Ajansı’na açık, diğer basın kuruluşlarına kapalı olarak gerçekleşen programda 16 yıl önce şehit edilen Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy anıldı. Programda Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, ‘Ali Gaffar’ ismi verilen çocuklarla yemekte bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Ali Gaffar Okkan ile ilgili hazırlanan filmin izlenilmesinin ardından şehitler için dualar okundu.

Abdulkerim Kantarcıoğlu

