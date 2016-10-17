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Diyarbakır Havalimanı’nda 9 ayda 1 milyon 455 bin kişi uçtu

Diyarbakır Havalimanı bu yılın 9 ayında 1 milyon 455 bin yolcuya hizmet verdi.

Diyarbakır Havalimanında 9 ayda 1 milyon 455 bin kişi uçtu

17 Ekim 2016 09:52

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 2016 Eylül ayında Diyarbakır Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 168 bin 824, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 230 artışla 5 bin 185 olurken toplamda ise 174 bin 9 yolcuya hizmet verildi. 2016 yılı Eylül ayında Diyarbakır Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısı bin 168, dış hatlar uçak trafiği ise 52 olarak gerçekleşirken, toplamda bin 220'ye ulaştı.

Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda bin 595 ton olarak gerçekleşti. Diyarbakır Havalimanı'ndan yılın ilk 6 ayında 947 bin 137 yolcu, 6 bin 856'ya hizmet sunulurken, yük trafiği ise 6 bin 690 tona ulaştı.

2016 yılı eylül sonu gerçekleşmelerine göre, Diyarbakır Havalimanı’ndan 1 milyon 455 bin 938 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 10 bin 494'e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 11 bin 161 tona ulaştı. 

Etiketler: DHMİ, Diyarbakır Havalimanı


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