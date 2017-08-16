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Diyarbakır Havalimanında uçuşlar iptal edildi

Diyarbakır Havalimanında, pist ışıklarında meydana gelen arıza nedeniyle bu akşam yapılması planlanan tüm uçuşlar iptal edildi.

Diyarbakır Havalimanında uçuşlar iptal edildi

16 Ağustos 2017 21:16

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Havalimanında bu akşam yapılması planlanan tüm uçuşlar iptal edildi. Yetkililer, havalimanı pistinin 4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve pist üzerinde bine yakın aydınlatma lambasının bulunduğunu belirterek, “Bu lambalar zayıf akım ve farklı bir sistemle çalışıyor. Bunda arıza oluşmuş.

Şalter kaldırıldığında tekrar atıyor. Arıza tespiti için çalışmalar sürüyor. Arıza giderildikten sonra normale dönecek ancak bu geceki tüm uçuşlar iptal edildi” dedi. 

Mehmet Pişkin
 

Etiketler: diyarbakır, uçak


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