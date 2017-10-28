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Diyarbakır kırsalında çatışma: 1 terörist öldürüldü

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında devam eden özel maksatlı operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü.

Diyarbakır kırsalında çatışma: 1 terörist öldürüldü

28 Ekim 2017 09:37

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Lice İlçesi Yalımlı Köyü Leyhosor Mezrası mülki sınırları içerisinde 27 Ekim 2017 Cuma günü saat 19.00’dan itibaren icrasına başlanılan özel maksatlı operasyon kapsamında, 28 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 00.10 sıralarında çıkan silahlı çatışma sonucunda, 1 terörist, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 120 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 adet el telsizi, 1 adet sırt çantası, 2 adet pil bloğu, 2 adet fünye, 1 adet dürbün, 1 adet panço, 1 adet uyku tulumu, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet akım ölçer, bir miktar kablo ve örgütsel dokümanlar ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
 

 

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